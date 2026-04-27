IPL 2026: चिन्नास्वामी स्टेडियम में सुरक्षा में बड़ी चूक, 2 लोग गिरफ्तार
RCB vs GT मैच के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में 240 CCTV कैमरों को नुकसान पहुंचाने का आरोप.
Published : April 27, 2026 at 1:08 PM IST
बेंगलुरु: IPL 2026 में RCB vs GT मैच के दौरान सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई है. 24 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच हुए मैच के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में जानबूझकर 240 CCTV कैमरों को नुकसान पहुंचाया गया. जिसके आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में केस दर्ज
इस मामले में बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. पुलिस ने इस घटना को जानबूझकर की गई गड़बड़ी बताया है. FIR के अनुसार, स्टेडियम में लगे 240 से ज्यादा CCTV कैमरे काम करना बंद कर गए थे, क्योंकि नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVRs) और फाइबर-ऑप्टिक कनेक्शन जैसे जरूरी सिस्टम को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया था.
इस घटना के कारण स्टेडियम के मुख्य हिस्सों-जैसे एंट्री गेट, गलियारे और D कॉर्पोरेट स्टैंड-में कुछ समय के लिए निगरानी पूरी तरह ठप हो गई थी. अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा के लिए तुरंत वैकल्पिक इंतजाम किए गए, जिससे मैच बिना किसी रुकावट के पूरा हो सका.
शुरुआती जांच में क्या पता चला?
शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी, चित्रदुर्ग के हिरियूर का रहने वाला 37 वर्षीय मंजूनाथ ई. और उत्तर प्रदेश का रहने वाला 19 वर्षीय अब्दुल कलाम, एक ऐसे सब-कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रहे थे, जो IVS Digital Solutions से जुड़ा है. IVS Digital Solutions ही स्टेडियम की डिजिटल निगरानी का काम देखती है.
इन दोनों पर आरोप है कि इन दोनों ने एक बंद पड़े (deactivated) एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करके उन जगहों में घुसपैठ की, जहां आम लोगों का जाना मना है. इनमें CCTV कंट्रोल रूम भी शामिल है, जहां इन्होंने तोड़फोड़ की.
किसने FIR दर्ज की?
यह शिकायत गुरुग्राम की AI-आधारित निगरानी कंपनी Staqu Technologies Pvt. Ltd. के एक कर्मचारी आदित्य भट्ट ने दर्ज कराई है. यह कंपनी स्टेडियम की निगरानी व्यवस्था से जुड़ी हुई है. सबूत के तौर पर CCTV फुटेज पेश किया गया है, जिसमें संदिग्धों को सर्वर रूम और पार्किंग के पास बने कनेक्शन हब जैसी संवेदनशील जगहों पर जाते हुए देखा जा सकता है.
पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उन्होंने यह कृत्य लगभग 10 लाख रुपये के बकाया भुगतान न मिलने से हुई हताशा के कारण किया. अधिकारी इस दावे की जांच कर रहे हैं, साथ ही ठेकेदार की निगरानी और प्रवेश नियंत्रण तंत्र में संभावित कमियों की भी पड़ताल कर रहे हैं.