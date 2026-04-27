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IPL 2026: चिन्नास्वामी स्टेडियम में सुरक्षा में बड़ी चूक, 2 लोग गिरफ्तार

बेंगलुरु: IPL 2026 में RCB vs GT मैच के दौरान सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई है. 24 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच हुए मैच के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में जानबूझकर 240 CCTV कैमरों को नुकसान पहुंचाया गया. जिसके आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में केस दर्ज

इस मामले में बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. पुलिस ने इस घटना को जानबूझकर की गई गड़बड़ी बताया है. FIR के अनुसार, स्टेडियम में लगे 240 से ज्यादा CCTV कैमरे काम करना बंद कर गए थे, क्योंकि नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVRs) और फाइबर-ऑप्टिक कनेक्शन जैसे जरूरी सिस्टम को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया था.

इस घटना के कारण स्टेडियम के मुख्य हिस्सों-जैसे एंट्री गेट, गलियारे और D कॉर्पोरेट स्टैंड-में कुछ समय के लिए निगरानी पूरी तरह ठप हो गई थी. अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा के लिए तुरंत वैकल्पिक इंतजाम किए गए, जिससे मैच बिना किसी रुकावट के पूरा हो सका.

शुरुआती जांच में क्या पता चला?

शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी, चित्रदुर्ग के हिरियूर का रहने वाला 37 वर्षीय मंजूनाथ ई. और उत्तर प्रदेश का रहने वाला 19 वर्षीय अब्दुल कलाम, एक ऐसे सब-कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रहे थे, जो IVS Digital Solutions से जुड़ा है. IVS Digital Solutions ही स्टेडियम की डिजिटल निगरानी का काम देखती है.