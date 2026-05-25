कोहली-हेड की लड़ाई में फैंस ने की सारी हदें पार, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के परिवार को सोशल मीडिया पर दी गई गालियां
हेड की पत्नी ने बताया कि कोहली से झगड़े के बाद उनके परिवार को सोशल मीडिया पर गालियों का सामना करना पड़ा.
Published : May 25, 2026 at 3:28 PM IST
हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ट्रेविस हेड की पत्नी जेसिका ने विराट कोहली से कहासुनी के बाद उनके परिवार को गाली दिए जाने का गंभीर आरोप लगाया है. जेसिका ने कहा कि जब से उनके पति की भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से आईपीएल में बहस हुई है तबसे उनके परिवार और दोस्तों को सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है.
बता दें कि पिछले शुक्रवार को हैदराबाद में खेले गए मैच में हेड और कोहली के बीच कहासुनी हो गई थी. कोहली ने मैच समाप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया था. हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो सका है कि ये लड़ाई किस वजह से शुरू हुई थी. उस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था.
कोहली और हेड के हाथ न मिलाने की घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और ऑनलाइन लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं. कई दिग्गज खिलाड़ियों का मानना था कि कोहली को हाथ मिलाना चाहिए था और झगड़े को मैदान पर ही खत्म कर देना चाहिए था.
Look behind the whole SRH coaching staff, including Daniel Vettori and Muttiah Muralitharan, were watching Virat Kohli and Travis Head, expecting some drama and ready to stop a fight. But Kohli didn’t shake hands, and everyone started laughing. 😂— Avénue.1 (@Avnueone8) May 23, 2026
Kohli you character 🔥 pic.twitter.com/W9CS6KM52t
हेड के परिवार को गालियां
इस बीच हेड की पत्नी जेसिका ने कहा कि उस झगड़े के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर अपमानजनक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है. जेसिका ने ‘द एडिलेड एडवर्टाइजर’ से कहा, 'ऐसा लगता है कि जिस तरह से विश्व कप के बाद हमारे परिवार की ट्रोलिंग की गई थी, वह फिर से दोहराया जा रहा है.'
जेसिका ने यह बात 2023 में खेले गए वनडे विश्व कप के फाइनल के संदर्भ में कही जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था और हेड ने 137 रन की शानदार पारी खेली थी. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था.
जेसिका ने आगे कहा, 'मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार संदेश आ रहे हैं. वे मेरे दोस्तों और परिवार के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं.' उन्होंने प्रशंसकों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर क्रिकेटरों और उनके परिवारों के प्रति ज्यादा सम्मानजनक रवैया अपनाएं.
🚨 TRAVIS HEAD'S WIFE ABUSED BY FANS AFTER VIRAL VIRAT KOHLI CLASH🚨— Cricket Central (@CricketCentrl) May 25, 2026
Travis Head’s wife Jessica has slammed online trolls after she said abusive messages targeted their family and friends following Head’s on-field spat with Virat Kohli during the SRH vs RCB clash. Calling it a… pic.twitter.com/PjN5sayqbM
यह सच में बहुत दुख की बात है
टीम इंडिया के पूर्व कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने इस पूरे मामले पर कहा, 'यह सच में बहुत दुख की बात है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है. मुझे नहीं लगता कि विराट ऐसा चाहते थे, लेकिन कुछ फेंस अपनी हद पार कर देते हैं. उन्होंने पहले भी एमएस धोनी और दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ियों को गाली दी है.
मुझे बस उम्मीद है कि विराट के फैंस इसे दोबारा नहीं दोहराएंगे. विराट और हेड के बीच जो कुछ भी हुआ, वह मैदान पर हुआ था और वहीं तक रहना चाहिए. क्रिकेट को लेकर किसी की पत्नी या परिवार को गाली देना गलत है और इससे भारतीय फैंस की छवि खराब होती है.'
विराट को हाथ मिलाना चहिए था
इस बीच भारत के पूर्व खिलाड़ी वसीम जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि कोहली को हेड से हाथ मिलाना चाहिए था. उन्होंने कहा, 'उस बात को वहीं पर खत्म कर देना चाहिए था. उन्हें हाथ मिलाकर उसे भूल जाना चाहिए था. कोहली इस खेल के दूत हैं और यह (हाथ नहीं मिलाना) सही नहीं था. वह इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था.'
RCB का अगल मैच
अब RCB मंगलवार को धर्मशाला के स्टेडियम में क्वालिफायर-1 में गुजरात टाइटन्स (GT) का सामना करेगी. SRH तीसरे स्थान पर रही और बुधवार को न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एलिमिनेटर खेलेगी.