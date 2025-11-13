ETV Bharat / sports

IPL का सबसे पहला ट्रेड किन टीमों के बीच हुआ, जानें उस खिलाड़ी का नाम और ट्रेडिंग वैल्यू

IPL ट्रॉफी ( IANS PHOTO )

First Trade in IPL: आईपीएल 2026 से पहले खिलाड़ियों की ट्रेडिंग शुरू हो गई है. इस सीजन की सबसे पहली ट्रेडिंग मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच हूई है. एलएसजी के शार्दुल ठाकुर को एमआई ने 2 करोड़ में ट्रेड किया है. इसके अलावा मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के साथ भी ट्रेड करके शेरफेन रदरफोर्ड को 2.6 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया है. ऐसी भी खबर है कि इस सीजन CSK के रविंद्र जडेजा और राजस्थान के संजू सैमसन के बीच भी ट्रेड हो सकती है. दोनों खिलाड़ियों को पिछले सीजन 18-18 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था. इसलिए अगर ये ट्रेड दोनों टीमों के बीच सफल होती है तो ये आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड हो जाएगी. इस ट्रेड की सूरत में जडेजा आईपीएल 2026 में राजस्थान के लिए और सैमसन चेन्नई के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.