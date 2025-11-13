ETV Bharat / sports

IPL का सबसे पहला ट्रेड किन टीमों के बीच हुआ, जानें उस खिलाड़ी का नाम और ट्रेडिंग वैल्यू

Most Expensive Trade in IPL: क्या आप जानते हैं IPL इतिहास का सबसे पहला और महंगा ट्रेड ?

IPL ट्रॉफी
IPL ट्रॉफी (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 8:23 PM IST

2 Min Read
First Trade in IPL: आईपीएल 2026 से पहले खिलाड़ियों की ट्रेडिंग शुरू हो गई है. इस सीजन की सबसे पहली ट्रेडिंग मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच हूई है. एलएसजी के शार्दुल ठाकुर को एमआई ने 2 करोड़ में ट्रेड किया है. इसके अलावा मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के साथ भी ट्रेड करके शेरफेन रदरफोर्ड को 2.6 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया है.

ऐसी भी खबर है कि इस सीजन CSK के रविंद्र जडेजा और राजस्थान के संजू सैमसन के बीच भी ट्रेड हो सकती है. दोनों खिलाड़ियों को पिछले सीजन 18-18 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था. इसलिए अगर ये ट्रेड दोनों टीमों के बीच सफल होती है तो ये आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड हो जाएगी. इस ट्रेड की सूरत में जडेजा आईपीएल 2026 में राजस्थान के लिए और सैमसन चेन्नई के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.

IPL का सबसे पहला ट्रेड
लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आईपीएल इतिहास की पहली ट्रेड किन टीमों और किन खिलाड़ियों के बीच हूई थी. 2008 से खेले जा रहे आईपीएल की पहली ट्रेड 2009 में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स (दिल्ली डेयरडेविल्स) के बीच हुई थी. इस ट्रेड के तहत मुंबई ने तेज गेंदबाज आशीष नेहरा को दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन से ट्रेड किया था. उस समय उन खिलाड़ियों की ट्रेड वैल्यू उतनी ही थी जितनी उनकी पिछले सीजन की फीस थी. धवन को दिल्ली ने 12 लाख रुपये में खरीदा था. जबकि नेहरा को मुंबई ने 1.6 करोड़ रुपये में खरीदा था.

IPL का सबसे महंगा ट्रेड
ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को मुंबई 2023 ऑक्शन में 17.5 करोड़ में खरीदा था लेकिन IPL 2024 से पहले उसने ग्रीन को आरसीबी के साथ उतने ही रकम में ट्रेड कर लिया. जिसके साथ वो सबसे महंगे ट्रेडिंग प्लेयर बन गए. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हार्दिक पंड्या का है. उनको मुंबई इंडियंस ने IPL 2024 से पहले 15 करोड़ रुपये में गुजरात से ट्रेड करके खरीद लिया था.

