रवींद्र जडेजा की फीस में 4 करोड़ की कटौती! जानें इसके पीछे की वजह
IPL 2026 Trade: राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन के बदले सीएसके से रविंद्र जडेजा और सैम कुरेन को ट्रेड किया है.
Published : November 16, 2025 at 3:54 PM IST
Ravindra Jadeja IPL fee: इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हूई. इस डील के तहत आईपीएल 2026 में अब संजू सैमसन सीएसके के लिए और रविंद्र जडेजा-सैम कुरेन राजस्थान के लिए खेलेंगे.
खास बात ये है कि सीएसके ने संजू को 18 करोड़ में खरीदा, जो कि उनकी पिछले आईपीएल की फीस थी. इसी वजह से ये आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड बन गई. जबकि रविंद्र जडेजा को राजस्थान ने 14 करोड़ में खरीदा, जो कि उनकी पिछले आईपीएल की फीस से 4 करोड़ कम है.
अब सवाल ये उठ रहा है कि जडेजा की फीस में से चार करोड़ कैसे कम हो गए. इसके पीछे की वजह क्या है और इससे किसको फायदा होगा? इन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस कॉपी में आप को देने वाले हैं.
जडेजा की फीस में कटौती की वजह
आपको बता दें कि IPL में खिलाड़ियों के आधिकारिक ट्रेड से पहले उनकी नई फ्रेंचाइजी के साथ आपसी सहमति से फीस संशोधित किया जाता है. इस हिसाब से जडेजा और राजस्थान रॉयल्स के बीच पहले इस मुद्दों चर्चा हुई होगी. जिसके बाद उनकी आईपीएल फीस 18 करोड़ से घटाकर 14 करोड़ की गई. इसमें बोर्ड या उनकी पिछली टीम का कोई लेना देना नहीं है.
राजस्थान को हुआ फायदा
इस डील की वजह से राजस्थान रॉयल्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ. उन्होंने संजु को 18 करोड़ में सीएसके के हवाले किया और उसके बदले जडेजा को 14 करोड़ और सैम करन को 2.4 करोड़ में सीएसके से खरीदा, जबकि दिल्ली कैपिटल्स से डोनोवन फरेरा को 1 करोड़ रुपए की फीस पर खरीदा.
IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR)
रिटेन किए हुए खिलाड़ी: ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा (ट्रेड), जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, नंद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा (ट्रेड), रियान पराग, सैम कुरेन (ट्रेड), संदीप शर्मा, शिमरॉन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, युद्धवीर चरक.
रिलीज किए हुए खिलाड़ी: संजू सैमसन (सीएसके में ट्रेड), नितीश राणा (डीसी में ट्रेड), आकाश मधवाल, अशोक शर्मा, फजलहक फारूकी, कुमार कार्तिकेय, कुणाल सिंह राठौड़, महेश थीक्षाना, वानिंदु हसरंगा.
मिनी नीलामी में जाने के लिए राजस्थान के पास अभी भी 16.05 करोड़ रुपये की राशि बची हुई है, और उसे अभी 9 खिलाड़ियों का स्लॉट बाकी है. क्योंकि प्रत्येक फ्रेंचाइजी को अधिकतम 25 खिलाड़ियों की टीम रखने की अनुमति है.
November 15, 2025