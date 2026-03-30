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IPL 2026: आज संजू और जडेजा अपनी पुरानी टीम के खिलाफ उतरेंगे मैदान में, जानें किस टीम का पलड़ा भारी?

RR vs CSK हेड टू हेड रिकॉर्ड जहां तक दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात है तो यहां पर दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ा मुकाबला देती हुई नजर आ रही हैं. अब तक दोनों टीमों के के बीच कुल 31 मैच खेले गए हैं. जिसमें राजस्थान ने 15 मैच जीते हैं जबकि चेन्नई ने 16 मैच में जीत हासिल की है.

सैमसन और जडेजा पर सबकी नजर चेन्नई और राजस्थान का ये मैच और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि संजू सैमसन और जडेजा का अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलेंगे. संजू जो एक दशक से भी ज्यादा समय तक राजस्थान का चेहरा रहे. वो उस टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी और 2022 के फाइनल तक टीम को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. लेकिन अब वो CSK की जर्सी में नजर आएंगे. उनको सीएसके ने एक बड़े खिलाड़ी रवींद्र जडेजा से ट्रेड किया है. जिसकी वजह से जडेजा अब राजस्थान लौट आए. इस ट्रेड ने इस मुकाबले में एक भावनात्मक पहलू भी जोड़ दिया है, क्योंकि यह ऑलराउंडर भी अपनी पुरानी टीम का सामना करेगा.

हालांकि दोनों ही टीमें 2025 के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इस नए सीजन में अपनी टीम को फिर से खड़ा करने के इरादे से उतर रही हैं. पिछले सीजन में CSK अंक तालिका में सबसे नीचे (10वें स्थान पर) रही थी, जबकि राजस्थान उनसे ठीक एक स्थान ऊपर (9वें स्थान पर) थी. ऐसे में, यह शुरुआती मुकाबला दोनों टीमों के लिए अपनी लय हासिल करने और खुद को फिर से साबित करने का एक सुनहरा मौका है.

IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के तीसरे मैच में आज (30 मार्च) राजस्थान रॉयल्स (RR) और चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आमने सामने होंगे. ये मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स पहले सीजन के चैंपियन हैं जबकि चेन्नई सुपर किंग्स पांच बार की चैंपियन है.

सैमसन शानदार फॉर्म में

सैमसन भारत के सफल T20 विश्व कप अभियान में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ इस सीजन में उतर रहे हैं. इस अभियान के दौरान उन्होंने वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार तीन अर्धशतक जड़े थे. CSK में, उनसे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर टीम के नेतृत्व में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है, और संभावना है कि ये दोनों ही बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे.

धोनी-ब्रेविस मैच से बाहर

टीम के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान एमएस धोनी और युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस इस मैच में नहीं नजर आएंगे. धोनी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कम से कम दो हफ्तों के लिए टीम से बाहर हैं. जबकि ब्रेविस भी साइड स्ट्रेन की वजह से शुरू के दो मैच से बाहर हो गए हैं. इससे उभरते हुए खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जिनमें 20 वर्षीय स्पिन-गेंदबाज ऑलराउंडर प्रशांत वीर और घरेलू क्रिकेट में अपनी जोरदार बल्लेबाजी के दम पर सुर्खियाँ बटोरने वाले कार्तिक शर्मा शामिल हैं.

रियान पराग राजस्थान के कप्तान होंगे

राजस्थान के लिए, सैमसन का टीम से जाना एक अहम अध्याय के समापन और रियान पराग के नेतृत्व में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है. रियान पराग अपने घरेलू मैदान पर टीम की कप्तानी करेंगे. जडेजा की वापसी से टीम को और मजबूती और अनुभव मिलेगा, हालांकि एक फिनिशर के तौर पर उनके हालिया प्रदर्शन की प्रभावशीलता को लेकर अभी भी कुछ चिंताएं बनी हुई हैं.

रॉयल्स की बल्लेबाजी मुख्य रूप से यशस्वी जायसवाल के इर्द-गिर्द ही घूमेगी, जो अब टीम के ऊपरी क्रम में एक वरिष्ठ खिलाड़ी के तौर पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. उन्हें होनहार युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और शानदार फॉर्म में चल रहे शिमरोन हेटमायर का साथ मिलेगा. ये दोनों ही विस्फोटक शुरुआत देने में सक्षम हैं, और पिछले सीजन में RR ने इसी क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया था.

हालांकि, उनकी गेंदबाजी यूनिट अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है. पिछले साल की मुश्किलों के बाद टीम में काफी बदलाव किए गए थे, लेकिन अब भी उनकी गेंदबाजी में निरंतरता पर सवाल बना हुआ है, खासकर जोफ्रा आर्चर की अगुवाई वाले तेज गेंदबाजी विभाग में. स्पिन गेंदबाजी की मुख्य जिम्मेदारी जडेजा और रवि बिश्नोई के कंधों पर होगी.

RR vs CSK: दोनों टीमों के स्क्वाड

राजस्थान रॉयल्स: रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा, दासुन शनाका, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई और संदीप शर्मा.

चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, मैट हेनरी, अकील हुसैन, नूर अहमद, जेमी ओवरटन, मैथ्यू शॉर्ट, खलील अहमद, ज़ैक फाउल्क्स, अंशुल कंबोज, नाथन एलिस, सरफराज खान, राहुल चाहर, कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल, अमन खान, रामकृष्ण घोष, प्रशांत वीर, श्रेयस गोपाल, स्पेंसर जॉनसन, गुरजपनीत सिंह और मुकेश चौधरी.