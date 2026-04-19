IPL 2026 में आज खेले जाएंगे दो मैच, कोलकाता का राजस्थान से मुकाबला तो पंजाब का लखनऊ से होगा सामना
IPL 2026 में आज खेले जाने वाले दोनों मैच के बारे में जानें पूरी डीटेल.
Published : April 19, 2026 at 1:07 PM IST
IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज रविवार 19 अप्रैल को दो-दो मैच खेले जाएंगे. पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ईडन गार्डन्स में राजस्थान रॉयल्स (RR) की मेजबानी करेगा. ये मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. केकेआर को अभी अपनी पहली जीत की तलाश है. उन्हें अपने पहले 6 मैचों में सिर्फ एक पॉइंट मिला है, जो पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुए मैच से मिला था.
अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर अभी तक अपनी लय हासिल नहीं कर पाई है. न तो उसकी गेंदबाजी असरदार है और न ही उनके बल्लेबाज विपक्षी टीम पर खास प्रभाव डाल पा रहे हैं. इसकी वजह से वो टूर्नामेंट में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं.
दूसरी ओर, राजस्थान रॉयल्स इस सीजन की सबसे संतुलित टीमों में से एक बनकर उभरी है. रियान पराग की कप्तानी में रॉयल्स लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. वो पॉइंट्स टेबल में 5 मैच में से 4 में जीत दर्ज करके तीसरे स्थान पर हैं.
KKR vs RR: हेड टू हेड
IPL में अब तक दोनों टीमें 32 मुकाबलों में आमने सामने आई हैं, जिसमें KKR का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. उन्होंने 16 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान ने 14 मैच जीते हैं और दो मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला.
KKR vs RR: दोनों टीमों का स्क्वाड
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह, मनीष पांडे, अंगकृष रघुवंशी, राहुल त्रिपाठी, फिन एलन, टिम सीफर्ट, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, रोवमैन पॉवेल, कैमरून ग्रीन, रचिन रवींद्र, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक.
राजस्थान रॉयल्स: रवींद्र जडेजा, दासुन शनाका, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिम्रोन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन.
PBKS vs LSG: आज के दिन का दूसरा मैच
वहीं आज के दिन का दूसरा मैच पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. ये मैच शाम में 7:30 बजे शुरू होगा. पंजाब एकमात्र ऐसी टीम है जिसने इस सीजन में अभी तक कोई मैच नहीं हारा है. उन्होंने अपने पांच में से चार मैच जीते हैं, और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उनका एक मैच रद्द हो गया था. अंक तालिका में वो 9 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं.
वहीं दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स भी इस सीजन संघर्ष करती हुई नजर आ रही है. वे पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर हैं और लगातार दो मैच हार चुके हैं. 5 मैच में वो केवल दो मैच ही जीत पाए हैं. जबकि तीन मैच में हार का सामना करना पड़ा है.
PBKS vs LSG: हेड टू हेड
IPL में, लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच अच्छी-खासी प्रतिद्वंद्विता रही है, जिसमें दोनों टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ खेले गए 6 मैचों में से तीन-तीन मैच जीते हैं.
PBKS vs LSG: दोनों टीमों के स्क्वाड
पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरज़ई, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बरार, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), ज़ेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, मार्को जानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद.
लखनऊ सुपर जाइंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान), एडेन मार्कराम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, जॉर्ज लिंडे (वानिंदु हसरंगा के प्रतिस्थापन), आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान.