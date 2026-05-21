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IPL 2026: आज गुजरात का मुकाबला चेन्नई से, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड में किसका पलड़ा भारी?

IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी गुजरात टाइटंस आज टॉप-2 में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे.

IPL 2026: आज गुजरात का मुकाबला चेन्नई से
IPL 2026: आज गुजरात का मुकाबला चेन्नई से (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 11:51 AM IST

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IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज (21 मई) नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स (GT) का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से होगा. ये दोनों टीमों का आखिरी लीग मैच भी होगा.

गुजरात टाइटन्स अभी पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है, उसके 13 मैचों में 16 पॉइंट्स हैं. वे IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं और लीग स्टेज का समापन शानदार तरीके से करके टॉप-2 में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे.

वहीं दूसरी ओर CSK पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है, उसके 13 मैचों में 12 पॉइंट्स हैं, और प्लेऑफ में क्वालीफाई करने की दौड़ में बने रहने के लिए उसे GT के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीतना होगा.

CSK को अपना नेट रन रेट बेहतर करने के लिए भी यह मैच बड़े अंतर से जीतना होगा. अगर दूसरी टीमों के नतीजे उनके पक्ष में जाते हैं, तो चौथी टीम का फैसला करने में नेट रन रेट की अहम भूमिका हो सकती है.

हेड-टू-हेड
हेड टू हेड के मामले में दोनों ही टीमें बराबरी पर खड़ी हैं. अब तक दोनों के बीच खेले गए 9 मैचों में से गुजरात ने 5 मैच जीते हैं जबकि चेन्नई ने 4 मैच में जीत दर्ज की है. इसके अलावा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों ने ही दो-दो बार जीत हासिल की है. इसलिए फैंस को दोनों टीमों के बीच एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों के स्क्वाड
गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, अरशद खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, गुरनूर बरार, एम शाहरुख खान.

चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, अमन खान, गुरजापनीत सिंह, आकाश मधवाल, जैकरी फॉल्क्स, एमएस धोनी, मैट हेनरी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, कुलदीप यादव, मैकनील नोरोन्हा, डियान फॉरेस्टर.

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