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IPL 2026: आज गुजरात का मुकाबला चेन्नई से, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड में किसका पलड़ा भारी?

IPL 2026: आज गुजरात का मुकाबला चेन्नई से ( IANS )

IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज (21 मई) नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स (GT) का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से होगा. ये दोनों टीमों का आखिरी लीग मैच भी होगा. गुजरात टाइटन्स अभी पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है, उसके 13 मैचों में 16 पॉइंट्स हैं. वे IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं और लीग स्टेज का समापन शानदार तरीके से करके टॉप-2 में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे. वहीं दूसरी ओर CSK पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है, उसके 13 मैचों में 12 पॉइंट्स हैं, और प्लेऑफ में क्वालीफाई करने की दौड़ में बने रहने के लिए उसे GT के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीतना होगा. CSK को अपना नेट रन रेट बेहतर करने के लिए भी यह मैच बड़े अंतर से जीतना होगा. अगर दूसरी टीमों के नतीजे उनके पक्ष में जाते हैं, तो चौथी टीम का फैसला करने में नेट रन रेट की अहम भूमिका हो सकती है.