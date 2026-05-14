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IPL 2026: आज पंजाब किंग्स के सामने मुंबई इंडियंस का चैलेंज, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड में किस टीम का पलड़ा भारी?

आज पंजाब किंग्स के सामने मुंबई इंडियंस का चैलेंज ( IANS )

IPL 2026 Today Match: IPL 2026 का 58वां मैच आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. यह मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा. दोनों टीमें अपने पिछले मैच हारने के बाद मैदान में उतर रही हैं. पंजाब किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 3 विकेट से हार मिली, जबकि मुंबई इंडियंस को अपने पिछले मैच में RCB के हाथों 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. पंजाब आज का मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी दावेदारी को और ज्यादा मजबूत करके की कोशिश करेगा. जबकि मुंबई पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. अंक तालिका में पंजाब किंग्से 11 मैच में 6 जीत और 4 हार के साथ 13 पॉइंट्स लेकर चौथे स्थान पर है. जबकि मुंबई उतने ही मैच में केवल तीन जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है. टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत करने वाली पंजाब की टीम को लगातार 4 मैच हारने का जोरदार झटका लगा है. प्लेऑफ के लिहाज से आज का मैच पंजाब के लिए बहुत अहम है. अर्शदीप सिंह की अगुवाई में टीम के पेस अटैक ने सभी 10 टीमों में सबसे खराब प्रदर्शन किया है. लॉकी फर्ग्यूसन और बेन ड्वार्शियस जैसे बदलावों के बावजूद, टीम अपनी लय हासिल नहीं कर पाई है. मुंबई ने भी इस सीजन अपनी शुरुआत जीत के साथ की थी. लेकिन उसके बाद उन्हें लगातार 4 हार का सामना करना पड़ा. जिसकी वजह से IPL 2026 की सबसे मजबूत टीम सबसे कमजोर टीम साबित होने लगी. इसकी सबसे बड़ी वजह टीम के बड़े खिलाड़ियों का फॉर्म में ना होना है. जैसे कि सूर्या, तलक और बुमराह इस सीजन सुपर फ्लॉप साबित हुए हैं.