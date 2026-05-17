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IPL 2026: करो या मरो मैच में पंजाब किंग्स के सामने RCB का चैलेंज, जानें किस टीम का पलड़ा भारी?

IPL 2026 में आज पिछले सीजन के फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू आमने सामने होंगे

IPL 2026 में आज पिछले सीजन के फाइनलिस्ट होंगे आमने सामने
IPL 2026 में आज पिछले सीजन के फाइनलिस्ट होंगे आमने सामने (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 1:31 PM IST

4 Min Read
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IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अब तक 60 मैच हो चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी टीम प्लेऑफ का टिकट हासिल नहीं कर सकी है. सिर्फ दो टीम-मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपरजायंट्स- ही आधिकारिक रूप से प्लेऑफ से बाहर हुई हैं.

हालांकि आज (17 मई) को खेले जाने वाले दो मैच से कुछ हद प्लेऑफ का रास्ता साफ होने की उम्मीद है. आज पहले मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा. ये मैच दोपहर 3:30 बजे धर्मशाला में शुरू होगा.

इस मैच में आगर आरसीबी जीत दर्ज करती है तो वो 18 पॉइंट्स के साथ IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी. वहीं अगर ये मैच पंजाब के नाम होता है तो वो प्लेऑफ की रेस में बनी रहेगी. PBKS अभी पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है, उसके 12 मैचों में 13 पॉइंट्स हैं. जबकि RCB के 12 मैचों में 16 पॉइंट्स हैं.

आज के दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स अरुण जेटली स्टेडियम में आमने सामने होंगे. ये मैच भी प्लेऑफ के लिहाज से अहम है. अगर इस मैच में राजस्थान जीत दर्ज करती है तो वो 14 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पहुंच जाएगी और दिल्ली लीग से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन जाएगी. लेकिन अगर मैच में दिल्ली विजेता रहती है तो वो प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखे गी. उसके 12 मैच में 10 पॉइंट्स हैं जबकि राजस्थान के 11 मैच में 12 अंक हैं.

पंजाब किंग्स की लगातार पांच हार
पंजाब किंग्स ने अपने अभियान की शुरुआत जोरदार तरीके से की थी, शुरुआती सात मैचों में से छह जीतकर वे टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में से एक बनकर उभरे थे. हालांकि, हाल के हफ्तों में उनकी लय बिगड़ गई है, और श्रेयस अय्यर की टीम को लगातार पांच हार का सामना करना पड़ा है. जिससे उनके प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता भी टफ हो गया.

वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL 2026 की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक रही है, उसने अब तक अपने 12 मैचों में से आठ जीते हैं. वे लगभग प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं और अब किंग्स के खिलाफ जीत के साथ टॉप-दो में जगह बनाने की कोशिश करेंगे.

IPL 2025 के फाइनलिस्ट
बता दें कि IPL 2025 के फाइनलिस्ट इस सीजन में पहली बार एक-दूसरे का सामना करेंगे. पिछली बार जब वे भिड़े थे, तो RCB ने बाजी मारी थी और पहली बार खिताब भी अपने नाम किया था. इस सीजन में दोनों टीमें बहुत अलग-अलग स्थितियों में हैं, इसलिए यह मैच दो मजबूत टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने का वादा करता है.

हेड टू हेड
PBKS और RCB अब तक IPL में 37 बार एक-दूसरे का सामना कर चुके हैं. RCB का पलड़ा थोड़ा भारी है, उसने 19 मैच जीते हैं, जबकि PBKS ने 18 मैच जीते हैं. दोनों टीमों के बीच कोई भी मैच टाई नहीं हुआ है और न ही किसी मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है.

स्क्वडा
पंजाब किंग्स: श्रेयस लायर (कप्तान), प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायल अविनाश, मार्को जानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे, विशाल निशाद.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेज़लवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश लायर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव, फिल साल्ट। सात्विक देसवाल, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा.

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