IPL 2026: आज मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब के किंग्स से, हेड टू हेड रिकॉर्ड में दोनों टीमों का पलड़ा बराबर
IPL 2026 के अंक तालिका में पंजाब किंग्स तीसरे तो मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर है.
Published : April 16, 2026 at 9:56 AM IST
MI vs PBKS IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 24वें मैच आज (16 अप्रैल) मुंबई इंडियंस (MI) का मुकाबला पंजाब किंग्स (PBKS) से होगा. ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा. अंक तालिका में दोनों टीमों के बीच बड़ा फासला है. पंजाब किंग्स 4 मचै में तीन जीत के साथ तीसरे नंबर पर है तो वहीं मुंबई इंडियंस 4 मैच में केवल एक जीत के साथ 9वें स्थान पर है.
इसके अलावा पंजाब किंग्स इस सीजन एकमात्र ऐसी टीम है जो अब तक अजय है. उन्होंने अब तक तीन मैच जीते हैं, हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उनका एक मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था. वहीं मुंबई इंडियंस ने IPL 2026 सीजन की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत के साथ की थी. हालांकि, वे उस लय को बरकरार नहीं रख पाए और अपने अगले तीन मैच हार गए.
A clash for 𝐑𝐄𝐃𝐄𝐌𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍 vs 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 👊@mipaltan or @PunjabKingsIPL - who will come out on top at Wankhede? 🤔#TATAIPL | #IPLRivalryWeek 2026 👉 #MIvPBKS | THU, 16th, 6:30 PM pic.twitter.com/BD0AziB6GM— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
रोहित शर्मा का खेलना मुश्किल
इस मैच में मुंबई के ओपनर रोहित शर्मा का खेलना मुश्किल है. क्योंकि वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मुकाबले में हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा था. उसके बाद वो दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आए थे. इसके अलावा वो कल की ट्रेनिंग में भी मैदान में नजर नहीं आए. जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो आज के मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.
𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭𝐥𝐲 𝐏𝐨𝐢𝐬𝐞𝐝. 🎯— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
Tonight - One team leaves with the all-time lead. One team falls behind. The race to 18-17 starts at 6:30 PM! 💥
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MI vs PBKS: हेड टू हेड रिकॉर्ड
अब तक दोनों टीमों के बीच हुए 34 मुकाबलों में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पूरी तरह से बराबर है, जिसमें दोनों ने 17-17 मैच जीते हैं. वहीं दोनों टीमें वानखेड़े में 10 बार आमने सामने आई हैं, जहां पर भी दोनों ने 5-5 मैच जीते हैं.
MI vs PBKS: दोनों टीमों की संभावित-11
मुंबई इंडियंस: रयान रिकलटन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, अश्विनी कुमार.
इम्पैक्ट प्लेयर: क्विंटन डी कॉक.
पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल. इम्पैक्ट प्लेयर: प्रियांश आर्य.
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In the all-important Qualifier 2 in 2025, @PunjabKingsIPL skipper @ShreyasIyer15’s unbeaten 87, laced with exquisite stroke-play against @mipaltan, guides them to their second-ever TATA IPL final! 👏🔥#TATAIPL | #IPLRivalryWeek… pic.twitter.com/EiYuYOHBpT