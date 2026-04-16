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IPL 2026: आज मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब के किंग्स से, हेड टू हेड रिकॉर्ड में दोनों टीमों का पलड़ा बराबर

IPL 2026 के अंक तालिका में पंजाब किंग्स तीसरे तो मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर है.

आज मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब के किंग्स से
आज मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब के किंग्स से (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 9:56 AM IST

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MI vs PBKS IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 24वें मैच आज (16 अप्रैल) मुंबई इंडियंस (MI) का मुकाबला पंजाब किंग्स (PBKS) से होगा. ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा. अंक तालिका में दोनों टीमों के बीच बड़ा फासला है. पंजाब किंग्स 4 मचै में तीन जीत के साथ तीसरे नंबर पर है तो वहीं मुंबई इंडियंस 4 मैच में केवल एक जीत के साथ 9वें स्थान पर है.

इसके अलावा पंजाब किंग्स इस सीजन एकमात्र ऐसी टीम है जो अब तक अजय है. उन्होंने अब तक तीन मैच जीते हैं, हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उनका एक मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था. वहीं मुंबई इंडियंस ने IPL 2026 सीजन की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत के साथ की थी. हालांकि, वे उस लय को बरकरार नहीं रख पाए और अपने अगले तीन मैच हार गए.

रोहित शर्मा का खेलना मुश्किल
इस मैच में मुंबई के ओपनर रोहित शर्मा का खेलना मुश्किल है. क्योंकि वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मुकाबले में हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा था. उसके बाद वो दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आए थे. इसके अलावा वो कल की ट्रेनिंग में भी मैदान में नजर नहीं आए. जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो आज के मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.

MI vs PBKS: हेड टू हेड रिकॉर्ड
अब तक दोनों टीमों के बीच हुए 34 मुकाबलों में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पूरी तरह से बराबर है, जिसमें दोनों ने 17-17 मैच जीते हैं. वहीं दोनों टीमें वानखेड़े में 10 बार आमने सामने आई हैं, जहां पर भी दोनों ने 5-5 मैच जीते हैं.

MI vs PBKS: दोनों टीमों की संभावित-11

मुंबई इंडियंस: रयान रिकलटन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, अश्विनी कुमार.
इम्पैक्ट प्लेयर: क्विंटन डी कॉक.

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल. इम्पैक्ट प्लेयर: प्रियांश आर्य.

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रोहित शर्मा चोटिल
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