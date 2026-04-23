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IPL 2026: आज टूर्नामेंट की दो सबसे सफल टीमें होंगी आमने सामने, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें किसका पलड़ा भारी?

धोनी-रोहित पर होगी सबकी निगाहें ( IANS )

IPL Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में आज (23 अप्रैल) टूर्नामेंट की दो सबसे सफल टीम-मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)-आमने सामने होंगी. ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा. दोनों टीमों के नाम 5-5 आईपीएल ट्रॉफी हैं. लेकिन इस सीजन में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. MI 6 मैच में 2 जीतकर जहां अंक तालिका में सातवें स्थान पर है तो वहीं CSK 6 मैच में 2 जीतकर 8वें नंबर पर है, क्योंकि उनका नेट रन रेट मुंबई से कम है. मुंबई की टीम अपना पिछला मैच जीतकर इस मैच में उतर रही है, जब उन्होंने गुजरात टाइटंस को 99 रनों के बड़े अंतर से मात दी थी. जिससे उनके हौसले बुलंद होंगे, वहीं चेन्नई की टीम को अपने पिछले मैच में हैदराबाद से 10 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. आज के मैच में दोनों टीमें जीत दर्ज करके अंक तालिका में अपनी पोजीशन और बेहतर करने की कोशिश करेंगी. धोनी-रोहित पर होगी सबकी निगाहें

इस मैच में सबकी नजर धोनी और रोहित पर भी होगी. क्योंकि रोहित (हैमस्ट्रिंग) और धोनी (पिंडली में खिंचाव) वापसी की राह पर हैं, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या इनमें से कोई भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए वानखेड़े स्टेडियम में मैदान पर उतरेगा या नहीं. रोहित ने मंगलवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया लेकिन धोनी ने जमकर अभ्यास किया. इससे उनकी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में वापसी की संभावना बन गई है.