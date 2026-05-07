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IPL 2026: आज लखनऊ का बेंगलुरु से होगा मुकाबला, जानें दोनों टीमों के कैसे हैं आंकड़े?

विराट कोहली और ऋषभ पंत ( IANS )

IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 50वें मैच में आज (7 मई) पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चल रही लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा. ये मैच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा. LSG और RCB इससे पहले इसी सीजन में 15 अप्रैल को आमने-सामने आए थे, जहां एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में रजत पाटीदार की शानदार पारी की बदौलत RCB ने LSG को पांच विकेट से करारी शिकस्त दी थी. जब आरसीबी ने लखनऊ को 146 पर ढेर करने के बाद 15.1 ओवर में ही लक्ष्य का हासिल कर लिया था. लगातार छह मैच में हार

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) लगातार छह मैच हारने के बाद इस मुकाबले में उतर रही है. अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ उन्हें छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म होने की कगार पर होने के कारण, टीम का लक्ष्य मेहमान टीम के खिलाफ एक दमदार प्रदर्शन करना होगा. LSG ने अब तक 9 मैच खेले हैं और उनमें से केवल दो में जीत हासिल की है. पॉइंट्स टेबल में टीम अभी 10वें स्थान पर है और उसके खाते में सिर्फ चार पॉइंट्स हैं.