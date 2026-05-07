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IPL 2026: आज लखनऊ का बेंगलुरु से होगा मुकाबला, जानें दोनों टीमों के कैसे हैं आंकड़े?

LSG vs RCB IPL 2026: अंक तालिका में RCB तीसरे तो LSG सबसे नीचे 10वें स्थान पर है.

विराट कोहली और ऋषभ पंत
विराट कोहली और ऋषभ पंत (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 10:32 AM IST

3 Min Read
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IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 50वें मैच में आज (7 मई) पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चल रही लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा. ये मैच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

LSG और RCB इससे पहले इसी सीजन में 15 अप्रैल को आमने-सामने आए थे, जहां एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में रजत पाटीदार की शानदार पारी की बदौलत RCB ने LSG को पांच विकेट से करारी शिकस्त दी थी. जब आरसीबी ने लखनऊ को 146 पर ढेर करने के बाद 15.1 ओवर में ही लक्ष्य का हासिल कर लिया था.

लगातार छह मैच में हार
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) लगातार छह मैच हारने के बाद इस मुकाबले में उतर रही है. अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ उन्हें छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म होने की कगार पर होने के कारण, टीम का लक्ष्य मेहमान टीम के खिलाफ एक दमदार प्रदर्शन करना होगा. LSG ने अब तक 9 मैच खेले हैं और उनमें से केवल दो में जीत हासिल की है. पॉइंट्स टेबल में टीम अभी 10वें स्थान पर है और उसके खाते में सिर्फ चार पॉइंट्स हैं.

वहीं दूसरी ओर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) भी गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ चार विकेट से मैच हारने के बाद इस मुकाबले में उतर रही है. हालांकि, उस हार के बावजूद, टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर बनी हुई है. उसने 9 मैचों में से छह में जीत हासिल की है. टीम का लक्ष्य LSG को हराकर अपनी बढ़त को और मजबूत करना और प्लेऑफ में जगह बनाने के और करीब पहुंचना होगा.

LSG vs RCB: हेड टू हेड
हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के मामले में RCB का पलड़ा LSG पर भारी है. IPL के इतिहास में मौजूदा चैंपियन RCB ने LSG के खिलाफ खेले गए 7 मैचों में से पांच में जीत हासिल की है, जबकि सुपर जायंट्स को केवल दो बार ही जीत नसीब हुई है.

LSG vs RCB: स्क्वाड
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश लायर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव, फिल साल्ट, सात्विक देसवाल, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा.

लखनऊ सुपर जाइंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान), एडेन मार्करम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, मिशेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, वानिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान.

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