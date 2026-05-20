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IPL 2026: आज KKR का मुंबई इंडियंस से होगा मुकाबला, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड में किसका पलड़ा भारी?

KKR प्लेऑफ की आखिरी जगह के लिए दौड़ में बना हुआ है. हालांकि वो अंक तालिका में 12 मैचों में 11 अंकों के साथ 8वें स्थान पर हैं. उनके प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण सीधा सा है, पहले मुंबई को हराओ और क्वालीफाई करने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखो. कोलकाता के लिए लगातार जीत भी शायद काफी न हो, क्योंकि उन्हें पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स से जुड़े नतीजों के भी अपने पक्ष में आने की जरूरत होगी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद के पहले ही क्वालीफाई कर लेने के बावजूद, प्लेऑफ की आखिरी जगह के लिए मुकाबला अभी भी जोरदार बना हुआ है.

IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 65वें मैच में आज (20 मई) कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस (MI) से भिड़ेगी. ये मैच केकेआर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा.

KKR को ईडन गार्डन्स में अपने हालिया दमदार प्रदर्शन से आत्मविश्वास मिलेगा, खासकर अपने पिछले घरेलू मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 247/2 का स्कोर बनाने के बाद. हालांकि मथीशा पथिराना और वरुण चक्रवर्ती की चोटों को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं.

वहीं दूसरी ओर, मुंबई पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है और संभवतः वह अलग-अलग कॉम्बिनेशन आजमाना जारी रखेगी. कप्तान हार्दिक पांड्या का खेलना अभी भी तय नहीं है, जबकि क्विंटन डी कॉक और राज बावा चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. हालांकि, सूर्यकुमार यादव टीम में वापस आ गए हैं और टीम की कप्तानी कर सकते हैं.

हेड-टू-हेड

ऐतिहासिक रूप से, MI का इस प्रतिद्वंद्विता में दबदबा रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 36 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें मुंबई को 25 मैच में जीत मिली है, जबकि कोलकाता ने 11 मैच में जीत हासिल की है. इन दोनों टीमों के बीच इस सीजन खेले गए पिछले मैच में मुंबई ने शनदार जीत दर्ज की थी.

स्क्वाड्स

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, मनीष पांडे, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी, मथीशा पथिराना, वैभव अरोड़ा, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, रोवमन पॉवेल, नवदीप सैनी, टिम सीफर्ट, उमरान मलिक, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा, ब्लेसिंग मुजाराबानी.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, विल जैक, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रित बुमरा (कप्तान), रघु शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, कृष भगत, सूर्यकुमार यादव, एएम गजनफर, हार्दिक पंड्या (कप्तान), केशव महाराज, अश्विनी कुमार, मयंक मारकंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार.