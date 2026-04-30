IPL 2026: इस सीजन में दूसरी बार GT और RCB होंगे आमने सामने, जानें किस टीम का पलड़ा भारी ?
IPL 2026 के 42वें मैच में आज आरसीबी और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे.
Published : April 30, 2026 at 10:23 AM IST
IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज (30 अप्रैल) डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मुकाबला 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटन्स (GT) से होगा. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा.
RCB और GT इस सीजन में दूसरी बार एक-दूसरे का सामना कर रहे हैं. इससे पहले बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए मुकाबले में RCB पूरी तरह से हावी रही थी और उसने गुजरात को 5 विकेट से हराया था. आरसीबी ने 206 रनो के लक्ष्य को 18.5 ओवर में 5 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था.
GT के लिए इस सीजन की शुरुआत औसत रही है. अब तक खेले गए आठ मैचों में, शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम ने चार मैच जीते हैं और चार ही हारे हैं. फिलहाल, वे IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर हैं. वे चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 8 विकेट की शानदार जीत दर्ज करने के बाद इस मुकाबले में उतर रहे हैं.
Round 2️⃣ beckons 👀#RCB have their sights on a double over #GT, but the home side won’t make it easy! 👊— Star Sports (@StarSportsIndia) April 30, 2026
Who will come out on 🔝?#TATAIPL 2026 👉 #GTvRCB | THU, 30th APR, 6.30 PM pic.twitter.com/7Eda4HtBAw
वहीं, RCB इस सीजन में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है और आठ मैचों में छह जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है. वे भी दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 9 विकेट की जबरदस्त जीत के बाद इस मैच में आ रहे हैं.
हेड टू हेड
दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में RCB का पलड़ा थोड़ा भारी है. अब तक खेले गए सात मैचों में, RCB ने चार मैच जीते हैं, जबकि GT को तीन मैचों में जीत मिली है. हालांकि इन दोनों टीमों के बीच हुए पिछले सभी सात मुकाबलों में, लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ही विजयी रही है.
#RCB’s pace pack setting the tone this season 🔥#BhuvneshwarKumar & #JoshHazlewood have been ripping through batting line-ups 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 30, 2026
Who bags more wickets tonight? 👀#TATAIPL 2026 👉 #GTvRCB | THU, 30th APR, 6:30 PM pic.twitter.com/eDV8FgkJ2y
संभावित 12 खिलाड़ी
गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), शाहरुख खान, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार, प्रसिद्ध कृष्णा.
आरसीबी: विराट कोहली, जैकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, रसिख सलाम डार, सुयश शर्मा.
दोनों टीमों स्क्वाड
गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, अरशद खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, गुरनूर बरार, एम शाहरुख खान.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, वेंकटेश लायर, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, मंगेश यादव, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, जैकब बेथेल, विक्की ओस्टवाल। विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, सात्विक देसवाल.