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IPL 2026: इस सीजन में दूसरी बार GT और RCB होंगे आमने सामने, जानें किस टीम का पलड़ा भारी ?

IPL 2026: इस सीजन में दूसरी बार GT और RCB होंगे आमने सामने ( Etv Bharat )

IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज (30 अप्रैल) डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मुकाबला 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटन्स (GT) से होगा. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. RCB और GT इस सीजन में दूसरी बार एक-दूसरे का सामना कर रहे हैं. इससे पहले बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए मुकाबले में RCB पूरी तरह से हावी रही थी और उसने गुजरात को 5 विकेट से हराया था. आरसीबी ने 206 रनो के लक्ष्य को 18.5 ओवर में 5 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था. GT के लिए इस सीजन की शुरुआत औसत रही है. अब तक खेले गए आठ मैचों में, शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम ने चार मैच जीते हैं और चार ही हारे हैं. फिलहाल, वे IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर हैं. वे चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 8 विकेट की शानदार जीत दर्ज करने के बाद इस मुकाबले में उतर रहे हैं. वहीं, RCB इस सीजन में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है और आठ मैचों में छह जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है. वे भी दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 9 विकेट की जबरदस्त जीत के बाद इस मैच में आ रहे हैं.