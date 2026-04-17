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IPL 2026: आज गुजरात का कोलकाता से मुकाबला, KKR को अपनी पहली जीत का इंतजार

2022 की चैंपियन गुजरात अब लगातार दो जीत के साथ इस मुकाबले में उतर रही है. शुभमन गिल की कप्तानी में, टाइटन्स ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया था. उन्होंने 165 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए आठ गेंदें शेष रहते ही जीत हासिल कर ली थी. गिल ने 56 रनों का योगदान दिया, जबकि जोस बटलर ने 60 रन बनाए. हालांकि, प्रसिद्ध कृष्णा को उनके शानदार स्पेल (4/28) के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का सम्मान मिला.

IPL 2026 GT vs KKR: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 25वें मैच में आज (17 अप्रैल) गुजरात टाइटन्स अपने घरेलू मैदान, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी. अंक तालिका में जहां केकेआर 10वें स्थान पर है और उसे इस सीजन अभी अपनी पहली जीत की तलाश है. वहीं गुजरात पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है और वो लगातार तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह सीजन अब तक काफी मुश्किल भरा रहा है. वे अपने पांच मैचों में से एक भी जीत दर्ज करने में नाकाम रहे हैं और अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर हैं. उन्हें पिछले मैच में चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स से 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में, इस सीजन में उनका एकमात्र अंक ईडन गार्डन्स में पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हुए मैच से आया था.

GT vs KKR हेड टू हेड

अब तक दोनों टीमों के बीच केवल 4 मचै ही खेले गए हैं. जिसमें गुजरात टाइटंस 3-1 से आगे है. लेकिन KKR को 2023 में इसी मैदान पर मिली अपनी एकमात्र जीत से प्रेरणा मिलेगी, जहां रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार पांच छक्के जड़कर एक सनसनीखेज जीत दिलाई थी.

दोनों टीमों के संभावित 12 खिलाड़ी

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, मानव सुथार/अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रिसिध कृष्णा.

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), सुनील नरेन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती.