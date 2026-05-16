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IPL 2026: आज गुजरात की नजर प्लेऑफ पर तो KKR की नजर टूर्नामेंट में बने रहने पर

IPL 2026 Today Match: आज कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का मुकाबला गुजरात टाइटंस (GT) से होगा.

अजिंक्य रहाणे और शुभमन गिल
अजिंक्य रहाणे और शुभमन गिल (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 16, 2026 at 12:01 PM IST

3 Min Read
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KKR vs GT IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 60वें मैच में आज (16 मई) कोलकाता में तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 2022 की विजेता गुजरात टाइटन्स (GT) से भिड़ेगी. ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम है. अगर इस मैच को गुजरात अपने नाम करने में सफल होता है तो वो इस सीजन प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन जाएगी, लेकिन अगर इस मैच को केकेआर अपने नाम करता है तो फिर वो प्लेऑफ की रेस में बने रहेंगे.

IPL 2026 में KKR का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उन्होंने अपने शुरुआती छह मैचों में एक भी जीत हासिल किए बिना शुरुआत की थी. हालांकि, तीन बार की चैंपियन टीम ने उसके बाद पासा पलट दिया और लगातार चार मैच जीते. उनकी जीत का सिलसिला आखिरकार पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रोक दिया. हार के बाद, KKR अभी पॉइंट्स टेबल में आठवें स्थान पर है, जिसके 11 मैचों में 9 पॉइंट्स हैं. KKR अभी प्लेऑफ की दौड़ में मुश्किल स्थिति में है. अजिंक्य रहाणे की टीम को 15 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे दो मैच जीतने होंगे, जिसके बाद नेट रन रेट और दूसरी टीमों के प्रदर्शन से उनका भविष्य तय होगा.

दूसरी ओर, गुजरात टाइटन्स जीत के रथ पर सवार है. लगातार पांच मैच जीतकर वे अभी पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर हैं, उनके 12 मैचों में 16 पॉइंट्स हैं. आज का मैच जीतकर शुभमन गिल की कप्तानी वाली यह टीम IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन जाएगी. वे पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान भी हासिल कर लेंगे.

KKR vs GT: हेड टू हेड रिकॉर्ड
दोनों टीमों ने अब तक कुल छह मैच खेले हैं, जिसमें गुजरात टाइटंस ने चार मैच जीते हैं, जबकि KKR ने सिर्फ एक मैच जीता है. एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. दिलचस्प बात यह है कि गुजरात के खिलाफ KKR की आखिरी जीत अप्रैल 2023 में हुई थी. उसके बाद से, गुजरात लगातार जीतता आ रहा है.

इस सीज़न में इन दोनों टीमों के बीच पहले ही एक मैच हो चुका है, जिसमें गुजरात ने जीत दर्ज की थी. अब यह देखना बाकी है कि क्या KKR अपनी लय वापस पा पाएगा या गुजरात ईडन गार्डन्स में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेगा.

दोनों टीमों के स्क्वाड

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), फिन एलन, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, सार्थक रंजन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), राहुल त्रिपाठी, दक्ष कामरा, कैमरून ग्रीन, सुनील नरेन, रचिन रवींद्र, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजाराबानी, मथीशा पथिराना, नवदीप सैनी, प्रशांत सोलंकी, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती.

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, अरशद खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया। गुरनूर बरार, एम शाहरुख खान.

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