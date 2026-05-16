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IPL 2026: आज गुजरात की नजर प्लेऑफ पर तो KKR की नजर टूर्नामेंट में बने रहने पर

अजिंक्य रहाणे और शुभमन गिल ( IANS )

KKR vs GT IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 60वें मैच में आज (16 मई) कोलकाता में तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 2022 की विजेता गुजरात टाइटन्स (GT) से भिड़ेगी. ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम है. अगर इस मैच को गुजरात अपने नाम करने में सफल होता है तो वो इस सीजन प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन जाएगी, लेकिन अगर इस मैच को केकेआर अपने नाम करता है तो फिर वो प्लेऑफ की रेस में बने रहेंगे. IPL 2026 में KKR का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उन्होंने अपने शुरुआती छह मैचों में एक भी जीत हासिल किए बिना शुरुआत की थी. हालांकि, तीन बार की चैंपियन टीम ने उसके बाद पासा पलट दिया और लगातार चार मैच जीते. उनकी जीत का सिलसिला आखिरकार पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रोक दिया. हार के बाद, KKR अभी पॉइंट्स टेबल में आठवें स्थान पर है, जिसके 11 मैचों में 9 पॉइंट्स हैं. KKR अभी प्लेऑफ की दौड़ में मुश्किल स्थिति में है. अजिंक्य रहाणे की टीम को 15 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे दो मैच जीतने होंगे, जिसके बाद नेट रन रेट और दूसरी टीमों के प्रदर्शन से उनका भविष्य तय होगा. दूसरी ओर, गुजरात टाइटन्स जीत के रथ पर सवार है. लगातार पांच मैच जीतकर वे अभी पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर हैं, उनके 12 मैचों में 16 पॉइंट्स हैं. आज का मैच जीतकर शुभमन गिल की कप्तानी वाली यह टीम IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन जाएगी. वे पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान भी हासिल कर लेंगे.