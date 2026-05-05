IPL 2026: आज दिल्ली का मुकाबला चेन्नई से, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें किसका पलड़ा भारी?
DC vs CSK IPL 2026: अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स 7वें तो चेन्नई सुपर किंग्स छठे स्थान पर है.
Published : May 5, 2026 at 10:30 AM IST
IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 48वें मैच में आज (5 मई) दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से होगा. ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा.
यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में बीच में फंसी हुई हैं और प्लेऑफ की दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं. दिल्ली जहां 9 मैच में 4 जीत के साथ सातवें स्थान पर है तो वहीं चेन्नई उतनी ही जीत के साथ छठे नंबर पर है, क्योंकि उनको नेट रन रेट दिल्ली से बेहतर है.
Points are level. Stakes are sky-high. One win could change everything in the race to the Top 4.#ChennaiSuperKings 🆚 #DelhiCapitals... Who wins this? 👀#TATAIPL Revenge Week 👉 #DCvCSK | TUE, 5th May, 6:30 PM pic.twitter.com/XCA8UbHci5— Star Sports (@StarSportsIndia) May 5, 2026
आज का मैच इस सीजन चेपॉक में हुई उनकी पिछली भिड़ंत का भी एक रीमैच है, जहां संजू सैमसन की सेंचुरी की बदौलत CSK ने 23 रन से जीत हासिल की थी.
DC vs CSK: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में CSK का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है. दोनों के बीच हुए अब तक कुल 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें CSK ने 20 बार जीत दर्ज की है जबकि DC को 12 मैच में जीत मिली है. वहीं नई दिल्ली में हुए आठ मुकाबलों में से CSK ने छह में जीत हासिल की है.
वहीं, DC इस सीजन में अपने घरेलू मैदान पर चार मैचों में से सिर्फ एक ही जीत पाई है, और अब उन्हें अपने जाने-पहचाने माहौल में एक और हार झेलने की गुंजाइश नहीं है.
Revenge on the line! 🔥#SanjuSamson’s breathtaking 💯 powered #CSK to a commanding win over #DC in their previous clash 👀— Star Sports (@StarSportsIndia) May 5, 2026
Now DC return with a point to prove 💥
Will they flip the script, or will #CSK reign supreme again?#TATAIPL Revenge Week 👉 #DCvCSK | TUE, May 5, 6:30… pic.twitter.com/JUXFWS7R83
दोनों टीमों के स्क्वाड
दिल्ली कैपिटल्स टीम: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, काइल जैमीसन, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन, डेविड मिलर, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, आकिब नबी डार, रेहान अहमद, त्रिपुरा विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, विप्रज निगम, माधव तिवारी.
चेन्नई सुपर किंग्स टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, प्रशांत वीर, श्रेयस गोपाल, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, कार्तिक शर्मा, एमएस धोनी, अकील होसेन, मैट हेनरी, सरफराज खान, मैथ्यू शॉर्ट, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, अमन खान, गुरजापनीत सिंह, जैकरी फोल्क्स.