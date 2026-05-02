ETV Bharat / sports

IPL 2026 में दूसरी बार चेन्नई के सामने होगा मुंबई का चैलेंज, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड में किसका पलड़ा भारी?

रुतुराज गायकवाड़ और हार्दिक पांड्या ( IANS )

IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 44वें मैच में आज (2 मई) पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) आमने सामने होंगे. ये मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा. ये दोनों टीमों की इस सीजन में दूसरी भिड़ंत है. इससे पहले जब मुंबई और चेन्नई वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने आए थे तो मुंबई को 103 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था. जब सीएसके ने 207 रन बनाने के बाद मुंबई को 104 रनो पर ही ढेर कर दिया था. इसलिए आज के मैच में मुंबई के पास चेन्नई से हिसाब बराबर करने का सुनहरा मौका है. चेन्नई छह दिन के ब्रेक के बाद मैदान पर वापसी कर रही है. अपने पिछले मैच में उन्हें गुजरात टाइटंस से आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. जहां वो सिर्फ 158 रन बनाए थे, जिसे GT ने आसानी से हासिल कर लिया था. सुपर किंग्स आठ मैचों में तीन जीत और पांच हार के साथ अंक तालिका में सातवें स्थान पर है. वहीं, मुंबई इंडियंस भी सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों चौंकाने वाली हार झेलने के बाद इस मुकाबले में उतर रही है. 20 ओवरों में 243 रन बनाने के बावजूद, उनकी गेंदबाजी औसत से नीचे रही और वे 6 विकेट से मैच हार गए. वे फिलहाल अंक तालिका में नौवें स्थान पर हैं, जहां उन्होंने आठ मैचों में सिर्फ दो जीत हासिल की है, और छह में हार का सामना किया है.