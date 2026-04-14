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IPL 2026: आज KKR का CSK से मुकाबला, देखें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग-11

IPL 2026 के पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स 9वें और कोलकाता नाइट राइडर्स 10वें नंबर पर हैं.

IPL 2026: आज KKR का CSK से मुकाबला
IPL 2026: आज KKR का CSK से मुकाबला (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 9:56 AM IST

3 Min Read
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IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 22वें मैच में आज (14 अप्रैल) पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सामना तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा. ये मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

सीएसके पिछला मैच जीतकर इस मैच में उतर रही है, जबकि केकेआर को अभी अपनी पहली जीत की तलाश है. अंक तालिका में सीएसके 9वें स्थान पर है. उनके नाम 4 मैच में एक जीत और 3 हार है. वहीं केकेआर के नाम उतने ही मैच में 3 हार है. जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. जिसकी वजह से उनके नाम एक पॉइंट है और वो इस सीजन अभी तक 10वें स्थान पर हैं.

सीएसके ने अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहली जीत दर्ज की. उसकी इस जीत के नायक संजू सैमसन रहे जिन्होंने 56 गेंद पर नाबाद 115 रन की पारी खेली. इसके बाद उसके गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और 212 रन का बचाव करने में सफल रही.

वहीं दूसरी ओर केकेआर जीत के लिए बेताब है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ वह लगभग जीत के करीब पहुंच गया था, लेकिन मुकुल चौधरी की शानदार पारी ने अजिंक्य रहाणे और उनकी टीम को पहली जीत से वंचित कर दिया. कैमरून ग्रीन ने पिछले मैच में केकेआर के लिए गेंदबाजी की. यह ऑलराउंडर चेपॉक में शानदार प्रदर्शन करके अपनी मोटी कीमत को सही साबित करने की कोशिश करेगा.

केकेआर को अगर सीएसके को उसके गढ़ में हराना है तो उसके गेंदबाजों को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा. उसके प्रमुख गेंदबाज अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जिसका असर परिणाम में देखने को मिल रहा है.

CSK vs KKR हेड टू हेड
दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 32 मैच खेले गए हैं. जिसमें चेन्नई का पलड़ा साफ तौर से भारी दिख रहा है. उन्होंने 32 में से 20 मैच जीते हैं, वहीं केकेआर को 11 मैच में जीत मिली है. जबकि एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका. 2022 के बाद से दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर हैं.

CSK vs KKR: संभावित प्लेइंग-11
चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह.
इम्पैक्ट प्लेयर: अकील होसेन

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा.
इम्पैक्ट प्लेयर: रमनदीप सिंह

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