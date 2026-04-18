IPL 2026 में आज खेले जाएंगे दो मैच, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें कब और कहां होंगे ये मुकाबले?

IPL 2026 Today Match: आईपीएल में आज आरसीबी बनाम दिल्ली और हैदराबाद बनाम चेन्नई के बीच मुकाबला होगा.

इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी (IANS)
Published : April 18, 2026 at 1:04 PM IST

IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज (18 अप्रैल) दो मैच खेले जाएंगे. पहला मैच मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जाएगा. ये मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा.

RCB इस सीजन में काफी शानदार लय में दिखी है. उसे अब तक सिर्फ एक हार का सामना करना पड़ा है, और वह भी राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ. इसके अलावा, उसने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करते हुए अपना दबदबा बनाए रखा है. इन शानदार प्रदर्शनों की बदौलत, RCB फिलहाल पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है और उसका लक्ष्य इस लय को बरकरार रखते हुए शीर्ष स्थान पर कब्जा करना होगा.

वहीं दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स (DC) चार मैचों में से दो जीत दर्ज करके पांचवें स्थान पर है. उसने LSG और MI के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की मजबूत शुरुआत की थी, लेकिन गुजरात टाइटन्स (GT) और CSK के हाथों मिली हार ने उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. DC जल्द से जल्द अपनी लय हासिल करके जीत की राह पर लौटते हुए अपने सीजन को पटरी पर लाने के लिए बेताब होगी.

RCB vs DC हेड टू हेड
DC के खिलाफ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में RCB का पलड़ा भारी है, क्योंकि दोनों टीमों के बीच खेले गए 33 मैचों में से RCB ने 20 मैच जीते हैं. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 12 मैच जीते हैं. दोनों टीमों के बीच एक मैच बेनतीजा रहा था.

RCB vs DC दोनों टीमों का स्क्वाड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, जैकब बेथेल, स्वप्निल सिंह, मंगेश यादव, जोश हेजलवुड, जॉर्डन कॉक्स, नुवान तुषारा, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल.

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार, आशुतोष शर्मा, औकिब नबी डार, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, मिशेल स्टार्क, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, त्रिपुरा विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी.

आज के दिन का दूसरा मैच
आज के ही दिन दूसरा मैच पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और 2016 की विजेता टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा. ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) अभी पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है, जिसने पांच मैचों में से दो में जीत हासिल की है. उनका यह सीजन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ अहम जीत हासिल की हैं. घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा उठाते हुए, SRH अपनी इन सकारात्मक बातों को आगे बढ़ाना चाहेगी और अपने खाते में दो कीमती पॉइंट्स जोड़ना चाहेगी.

दूसरी ओर, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने एक मुश्किल दौर के बाद अपनी लय कुछ हद तक वापस पा ली है, जिसमें उन्हें लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. उन्होंने KKR और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ लगातार जीत हासिल करके शानदार वापसी की है. इस वापसी के बावजूद, CSK पॉइंट्स टेबल में आठवें स्थान पर बनी हुई है, और पांच बार की चैंपियन टीम इस लय को बनाए रखते हुए एक और दमदार प्रदर्शन के साथ पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ने का लक्ष्य रखेगी.

SRH vs CSK: हेड टू हेड
SRH और CSK इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक 22 बार एक-दूसरे का सामना कर चुकी हैं, जिसमें CSK का पलड़ा भारी रहा है. टीम ने 15 मैच जीते हैं, जबकि SRH को सिर्फ सात बार जीत मिली है.

SRH vs CSK: दोनों टीमों के स्क्वाड
चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, मैथ्यू शॉर्ट, अकील होसेन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैट हेनरी, रामकृष्ण घोष, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, उर्विल पटेल, अमन खान, जैकरी फाउलकेस.

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, शिवम मावी, स्मरण रविचंद्रन, जीशान अंसारी, सलिल अरोड़ा, कामिंडु मेंडिस, ब्रायडन कार्से, डेविड पायने, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, क्रेन्स फुलेट्रा, अमित कुमार, ओंकार तरमाले, शिवांग कुमार.

