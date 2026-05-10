IPL 2026: आज खेले जाएंगे दो मैच, जानें किस टीम का कब होगा मुकाबला?
IPL 2026 के डबल हेडर में आज CSK का सामना LSG से और RCB का सामना MI से होगा.
Published : May 10, 2026 at 1:21 PM IST|
Updated : May 10, 2026 at 1:30 PM IST
IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज (10 मई) को दो-दो मैच खेले जाएंगे. पहले मैच में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से होगा. ये मैच एमए चिदंबरम स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा.
CSK पॉइंट्स टेबल पर छठे स्थान पर है, जिसने 10 मैचों में से पांच मैच जीते हैं. चेन्नई अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर इस मुकाबले में उतर रही है. आज के मैच को वो जीतकर वे प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के और करीब पहुंचने की कोशिश करेगी.
वहीं दूसरी ओर, LSG छह हार झेलने के बाद जीत की राह पर लौटी है. उन्होंने अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ एक रोमांचक जीत हासिल की थी. हालांकि उनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं कम हैं, फिर भी टीम बचे हुए मैचों में शानदार जीत हासिल करके दौड़ में बनी रह सकती है. वे अभी पॉइंट्स टेबल पर दसवें स्थान पर हैं, जिन्होंने दस मैचों में से सिर्फ तीन मैच जीते हैं.
#ChennaiSuperKings have found their rhythm, #LucknowSuperGiants are in search of a miracle.— Star Sports (@StarSportsIndia) May 10, 2026
Who wins this clash? 👀#TATAIPL 2026 👉 #CSKvLSG | SUN, MAY 10, 2:30 PM pic.twitter.com/TKQlAIQHFV
CSK vs LSG हेड टू हेड
IPL में अब तक दोनों टीमों के बीच खेले गए छह मैचों में से, लखनऊ सुपर जायंट्स ने तीन मैच जीते हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स दो बार विजयी रही है. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला.
CSK vs LSG: दोनों टीमों के स्क्वाड
चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह, एमएस धोनी, मैट हेनरी, सरफराज खान, मैथ्यू शॉर्ट, श्रेयस गोपाल, शिवम दुबे, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, अमन खान, जैकरी फोल्क्स, प्रशांत वीर.
लखनऊ सुपर जाइंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान), एडेन मार्करम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, मिशेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, वानिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान.
- CSK.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 10, 2026
- RCB.
- MI.
All 3 teams live in action on a Super Sunday. pic.twitter.com/BlfQ7OlxZt
आज का दूसरा मैच
आज का दूसरा मैच मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला जाएगा. ये मैच शाम 7:30 बजे शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होगा.
RCB इस मैच में अपने पिछले मैच लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से नौ रनों की करीबी हार के बाद उतर रही है. यह उनकी लगातार दूसरी हार है. लगातार दो हार के बावजूद, वे अभी पॉइंट्स टेबल पर चौथे स्थान पर हैं. हालांकि, एक और चूक उनकी टॉप-चार की स्थिति को खतरे में डाल सकती है, क्योंकि दूसरी टीमें भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं.
वहीं दूसरी ओर, पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस इस सीजन की अपनी तीसरी जीत हासिल करने के बाद नए आत्मविश्वास के साथ इस मैच में उतर रही है. उन्होंने एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को छह विकेट से हराया था. वे अभी दस मैचों में छह पॉइंट्स के साथ नौवें स्थान पर हैं, और यह टीम के लिए 'करो या मरो' वाला मैच होगा. क्योंकि अगर वे RCB से हार जाते हैं, तो वे टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन जाएंगे.
𝐇𝐨𝐧𝐬𝐥𝐚. 𝐄𝐞𝐧𝐝𝐡𝐚𝐧. 𝐁𝐚𝐝𝐥𝐚. 🤜🤛— Star Sports (@StarSportsIndia) May 10, 2026
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RCB vs MI हेड टू हेड
इन दोनों टीमों के बीच खेले गए मैचों में MI को RCB पर 19-16 की बढ़त हासिल है. हालांकि, हाल के वर्षों में RCB का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. 2023 के बाद से उसने MI के खिलाफ तीन मैच जीते हैं और दो हारे हैं.
RCB vs MI: दोनों टीमों के स्क्वाड
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, रसिक डार, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव, फिल सॉल्ट, सात्विक देसवाल, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा.
मुंबई इंडियंस: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रित बुमरा, एएम गजनफर, रघु शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार, क्विंटन डी कॉक, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार, हार्दिक पंड्या, कृष्ण भगत.