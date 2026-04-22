IPL 2026: आज वैभव सूर्यवंशी का सामना वर्ल्ड कप 2023 के सबसे सफल गेंदबाज से होगा
IPL 2026 Toady Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 32वें मैच में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा.
Published : April 22, 2026 at 1:06 PM IST
LSG vs RR Toady Match: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 32वें मैच में लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स (RR) से होगा.
राजस्थान इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है और अपनी पांचवीं जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य रखेगी. वो अभी 6 मैच में 4 जीत के साथ चौथे स्थान पर हैं. वहीं LSG के लिए अब तक का सीजन निराशाजनक रहा है, उसने छह में से सिर्फ दो मैच जीते हैं, और एक जीत उसे पॉइंट्स टेबल में कम से कम सातवें स्थान पर पहुंचा देगी.
LSG के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी एडेन मार्करम रहे हैं, जिन्होंने छह पारियों में 27 की औसत और 160.39 के स्ट्राइक रेट से 162 रन बनाए हैं. प्रिंस यादव ने गेंदबाजी में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, उन्होंने छह मैचों में 11 विकेट लिए हैं.
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राजस्थान के लिए, उसके दोनों ओपनर, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, जबरदस्त खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने क्रमशः 152.73 और 236.53 के स्ट्राइक रेट से 223 और 246 रन बनाए हैं. रवि बिश्नोई गेंदबाजी में स्टार परफॉर्मर रहे हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक छह पारियों में 10 विकेट लिए हैं. इस तरह, ओपनरों की एक विस्फोटक जोड़ी और एक बेहतरीन स्पिनर उन्हें इस मुकाबले में जीत का दावेदार बनाते हैं.
वैभव सूर्यवंशी के सामने शामी
आज के मैच में 15 वर्षीय वैभव के सामने भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी से होगा. इससे पहले वैभव इस सीजन में जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जैस वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों का सामना करके ये बता चुके हैं कि वो किसी से नहीं डरते. वैभव ने हर बड़े गेंदबाज की पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा है. अब इस मैच में ये देखना दिलचस्प होगा कि वैभव शमी के सामने कैसा रुख अपनाते हैं.
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LSG vs RR हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
इन दोनों टीमों के बीच खेले गए मैचों में RR का पलड़ा भारी रहा है. उन्होंने छह मुकाबलों में से चार मैच जीते हैं, जबकि LSG ने सिर्फ दो मैच जीते हैं. पिछले सीजन में ये दोनों टीमें एक बार आमने-सामने आई थीं, और एक रोमांचक मुकाबले में LSG ने दो रनों से जीत हासिल की थी. इस तरह, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के आधार पर भविष्यवाणी RR के पक्ष में जाती है.
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LSG vs RR पिच रिपोर्ट
इस सीजन लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर अब तक दो मैच खेले गए हैं, और दोनों ही कम स्कोर वाले मुकाबले रहे हैं. पिच पर अच्छा बाउंस है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से पिच और ज्यादा सूखी हो गई है. इस मैदान पर खेले गए 26 टी20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 173 रहा है, जिससे पता चलता है कि यहां कम स्कोर वाला मैच होने की उम्मीद है. पारी की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को कुछ सीम मूवमेंट मिल सकता है, इसलिए जोफ्रा आर्चर या प्रिंस यादव, जो भी ज्यादा असरदार गेंदबाजी करेगा, उसके अपनी टीम को फायदा पहुंचाने की संभावना है.
April 22, 2026
LSG vs RR: इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
इस टूर्नामेंट में अब तक LSG के गेंदबाजों का इकॉनमी रेट (8.77) सबसे अच्छा और डॉट-बॉल का प्रतिशत (41.8) सबसे ज्यादा रहा है, साथ ही, उनमें दोनों ओपनर्स को जल्दी आउट करने की काबिलियत भी है. अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मैच का रुख LSG के पक्ष में मुड़ सकता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में RR के मिडिल ऑर्डर की अभी तक कोई खास परीक्षा नहीं हुई है.
RR के लिए रवि बिश्नोई एक निर्णायक फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पंत को दो बार आउट किया है और LSG का यह बल्लेबाज उनके खिलाफ सिर्फ 113 के स्ट्राइक रेट से ही रन बना पाया है. इसके अलावा, यह लेग-स्पिनर इस टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में है और उसके सामने LSG की बल्लेबाजी यूनिट भी फॉर्म में नहीं है, ऐसे में वह आज कहर बरपा सकता है.
LSG vs RR: दोनों टीमों के स्क्वाड
राजस्थान रॉयल्स: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, यशराज पुंजा, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेरला.
लखनऊ सुपर जाइंट्स: एडेन मार्करम, मिशेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर, कप्तान), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ, मोहसिन खान, अब्दुल समद, दिग्वेश सिंह राठी, मैथ्यू ब्रीट्जके, मयंक यादव, हिम्मत सिंह, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस, एनरिक नॉर्टजे, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज अहमद, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी.