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IPL 2026: तिलक वर्मा का कमाल, 18 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर मचाया धमाल

Tilak Varma hundred: तिलक वर्मा ने 45 गेंदों में शतक जड़कर मुंबई के लिए सबसे तेज शतक बनाने के रिकॉर्ड की बराबर कर ली.

तिलक वर्मा
तिलक वर्मा (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 21, 2026 at 10:46 AM IST

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Tilak Varma Fastest Hundred: मुंबई इंडियंस ने IPL 2026 के 30वें मैच में गुजरात टाइटंस को उनके घर पर 99 रनों से मात देकर बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही. जिसकी वजह से वो अंक तालिका में 10वें नंबर से उठकर 7वें नंबर पर पहुंच गए.

इस जीत की नींव मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने रखी थी. उन्होंने 45 गेंद में नाबाद 101 रनों की पारी खेलकर टीम का स्कोर 199 तक पहुंचा दिया. इसके बाद रही सही कसर गेंदबाजों ने पूर कर दी, जब उन्होंने शनादर गेंदबाजी करके गुजरात की पूरी टीम को 15.5 ओवर में 100 रनों पर ही ढेर कर दिया.

तिलक ने जयसूर्या के रिकॉर्ड की बराबरी की
अपनी इस दमदार पारी की वजह से तिलक वर्मा ने रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज करा लिया. वो अब मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक बनाने वाले संयुक्त रूप से पहले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने सनथ जयसूर्या के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. जयसूर्या ने 18 साल पहले 2008 में वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 45 गेंदों में शतक बनाया था.

मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतकों की लिस्ट में अब तिलक और जयसूर्या (45 गेंद, 2008) संयुक्त रूप से टॉप पर हैं. उनके बाद कैमरन ग्रीन का नंबर आता है, जिन्होंने 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 47 गेंदों में शतक जड़ा था, और सूर्यकुमार यादव का, जिन्होंने उसी सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 49 गेंदों में शतक बनाया था.

मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक

45 - सनथ जयसूर्या बनाम सीएसके, वानखेड़े, 2008

45 - तिलक वर्मा बनाम जीटी, अहमदाबाद, 2026

47 - कैमरून ग्रीन बनाम एसआरएच, वानखेड़े, 2023

49 - सूर्यकुमार बनाम जीटी, वानखेड़े, 2023

पांड्या ने तिलक की तारीफ की
कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉप बैटर तिलक वर्मा की जमकर तारीफ की. पांड्या ने कहा कि तिलक की यह पारी ठीक वैसी ही थी जिसकी टीम को सही समय पर जरूरत थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तिलक जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी से ऐसी ही परफॉर्मेंस की उम्मीद थी और उन्हें पूरा भरोसा था कि अब उनके लिए आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाने का सही समय आ गया है. मैच के बाद पांड्या ने कहा, 'तिलक में जितना टैलेंट है, उन्हें ज्यादा सलाह की जरूरत नहीं है. अब वह समय आ गया था जब उन्हें आगे आकर अपना कमाल दिखाना था. यह टीम के लिए, तिलक के लिए और मुंबई इंडियंस के लिए बहुत जरूरी था.'

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