श्रेयस अय्यर का 100! बतौर कप्तान हासिल की बड़ी उपलब्धि, धोनी-कोहली और रोहित की लिस्ट में शामिल
100 IPL matches as captain: श्रेयस अय्यर ने IPL 2026 में बड़ी उपलब्धि हासिल करके धोनी, रोहित और कोहली के क्लब में शामिल हो गए.
Published : May 17, 2026 at 5:32 PM IST
Shreyas Iyer Achievement: श्रेयस अय्यर ने अपने IPL करियर में एक और मील का पत्थर जोड़ लिया है. वो बतौर कप्तान 100 IPL मैच पूरे करने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं. अय्यर ने ये उपलब्धि रविवार (17 मई) को IPL 2026 के 61वें मैच (PBKS vs RCB) में हासिल की. इसके साथ ही अय्यर टूर्नामेंट के इतिहास के कुछ सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट में शामिल हो गए. अय्यर से पहले ये उपलब्धि सिर्फ एमएस धोनी, गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा ही हासिल कर पाए हैं.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी का सफर
31 साल के अय्यर ने IPL में दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स की कप्तानी की. इस दौरान उन्होंने इन तीन टीमों को अपनी कप्तानी में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.
अय्यर ने सबसे पहले 2018 में दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभाली थी और 41 मैचों में कप्तानी की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली को 2019 में सात साल बाद प्लेऑफ में पहुंचाया और 2020 में उसके पहले IPL फाइनल तक पहुंचाया था.
उसके बाद में अय्यर KKR में चले गए, जहां उन्होंने 2022 से 2024 के बीच 29 मैचों में टीम की कप्तानी की और 2024 में IPL का खिताब जीतकर फ्रैंचाइजी का लंबे समय से चला आ रहा ट्रॉफी का इंतजार खत्म किया. उन्हीं की कप्तानी में केकेआर तीसरी बार चैंपियन बना था.
इसके बाद अय्यर 2025 में पंजाब किंग्स के साथ जुड़ गए और अपनी कप्तानी के पहले ही साल में इस टीम को फाइनल तक पहुंच दिया. इसके साथ ही अय्यर IPL के इतिहास में ऐसे अकेले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने तीन अलग-अलग टीमों को टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचाया है.
BCCI & selectors sidelined Shreyas Iyer’s captaincy growth just to push a poster boy narrative for ICT.— N!!KPSG4(7) (@ElevateUrMind4) May 17, 2026
• Only captain to take Delhi Capitals to an IPL final.
• Only captain to lead two different teams to consecutive IPL finals.
• IPL trophy winner as captain. pic.twitter.com/al2P5T2rk5
सबसे सफल कप्तान
कप्तान के तौर पर अपने शुरुआती 99 मैचों में अय्यर ने 56 जीत दर्ज की है. जिनमें दो सुपर ओवर की जीते भी शामिल हैं. जबकि उन्हें 40 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. तीन मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला. इस हिसाब से उनकी सफलता दर 58.3 प्रतिशत रही है, जो IPL के इतिहास में कप्तानों के बीच जीत के सबसे अच्छे प्रतिशत के मामले में धोनी के बराबर है.
बतौर कप्तान 100 IPL मैच खेलने वाले
इस ऑल-टाइम लिस्ट में सबसे ऊपर धोनी का नाम है, जिन्होंने 2008 से 2025 के बीच चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट के लिए कुल 235 IPL मैचों में कप्तानी की है. इसके बाद रोहित शर्मा (158), विराट कोहली (143) और गौतम गंभीर (129) का नाम आता है.
The Sarpanch enters the ultimate elite club! 👑— Star Sports (@StarSportsIndia) May 17, 2026
Leadership, resilience, and a century of games, class apart 💯👏#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #PBKSvRCB | LIVE NOW ➡️ https://t.co/OJhb8ljCPI pic.twitter.com/DEDFFdmXCf
IPL 2026 में पंजाब का प्रदर्शन
अय्यर की कप्तान में इस सीजन में भी पंजाब किंग्स ने शानदार शुरुआत की थी. लगातार सात मैचों में अजेय रही, जिसमें छह जीतें और एक बेनतीजा रहा मैच शामिल है. हालांकि, सीजन के बीच में ही उनकी रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई, और लगातार पांच हार के बाद प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी उम्मीदें अधर में लटक गईं. वो अभी अंक तालिका में 12 मैच के बाद 13 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर हैं.