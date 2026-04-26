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IPL 2026: फील्ड में रुकावट डालने पर बल्लेबाज हुआ आउट, टूर्नामेंट में चौथी बार हुआ ऐसा

रघुवंशी 'फील्ड में रुकावट डालने' (Obstructing the field) के कारण आउट लखनऊ में LSG के खिलाफ मैच के दौरान KKR के इस बल्लेबाज को 'फील्ड में रुकावट डालने' के कारण आउट दिया गया. वह IPL के इतिहास में इस तरह से आउट होने वाले सिर्फ चौथे बल्लेबाज हैं. यह घटना प्रिंस यादव के पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई.

आउट होने से पहले रघुवंशी अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन जिस फैसले के कारण उन्हें आउट दिया गया, वह KKR खेमे को बिल्कुल भी रास नहीं आया. पवेलियन लौटते समय इस युवा बल्लेबाज ने गुस्से में अपना बल्ला जमीन पर पटक दिया.

लखनऊ: IPL 2026 में LSG vs KKR मैच में एक विवादित पल देखने को मिला, जब केकेआर के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' (फील्ड में रुकावट डालने) के कारण आउट दे दिया गया. इस विवादित फैसले के बाद KKR की टीम निराश हो गई और हेड कोच अभिषेक नायर को चौथे अंपायर से बहस करते देखा गया.

रघुवंशी, जो सात गेंदों पर नौ रन बनाकर खेल रहे थे, उन्होंने गेंद को मिड-ऑन की तरफ हल्के से धकेला और तुरंत रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े कैमरुन ग्रीन ने उन्हें वापस भेज दिया. अपनी क्रीज पर वापस लौटते समय, 21 साल के इस खिलाड़ी ने वापस जाने के लिए तेजी से मुड़े और जब वह क्रीज पर वापस पहुंचने के लिए डाइव लगा रहे थे, तो गेंद उनके जूते पर जा लगी.

इसके बाद LSG के फील्डरों ने रन-आउट की अपील की और फैसला तीसरे अंपायर के पास भेज दिया गया. तीसरे अंपायर ने पाया कि उन्होंने 'फील्ड में रुकावट डाली', जिसकी वजह से उन्हें आउट दे दिया गया.

इस तरह आउट होने वाले दूसरे बल्लेबाज

अब तक सिर्फ तीन बल्लेबाज इस तरह से आउट हुए हैं. युसूफ पठान (2013), अमित मिश्रा (2019) और रवींद्र जडेजा (2024) इस तरह से आउट हुए हैं. युसूफ IPL के पहले ऐसे बल्लेबाज थे जो 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' (फील्ड में बाधा डालने) के कारण आउट हुए.

ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड क्या है?

ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड क्रिकेट में एक ऐसा काम का कहते हैं जिसमें बल्लेबाज जानबूझकर फील्डिंग टीम के काम में बाधा डालता है, जैसे थ्रो रोकना या फील्डर का ध्यान भटकाना. जिसके तहत अंपायर बल्लेबाज को आउट करार दे सकता है, लेकिन ये यह बाधा या रुकावट जानबूझकर होनी चाहिए, न कि अनजाने में.