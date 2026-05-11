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IPL 2026: 'यह हार पचा पाना मुश्किल', मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ से बाहर होने पर कप्तान का छलका दर्द

मुंबई इंडियंस प्लेऑफ से बाहर ( IANS )

MI elimination from playoffs: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार (10 मई) को मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा. जब उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. जिसके परिणामस्वरूप वो आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गए. एक मुश्किल पिच पर 166 रनों का बचाव करते हुए, मुंबई ने मुकाबले को आखिरी गेंद तक खींचा, लेकिन वो जीत हासिल करने में असफल रहे. इस दिल तोड़ देने वाली हार के बाद मुंबई इंडियंस के कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार यादव ने माना कि उनकी टीम अहम मौकों पर पिछड़ गई, जिससे IPL 2026 में MI का सफर खत्म हो गया. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हम 10-15 रन पीछे रह गए. हम कह सकते हैं कि बल्लेबाजी के दौरान गलत समय पर विकेट गिरे. नमन (47 रन) और तिलक (57 रन) ने शानदार बल्लेबाजी की और अपना दम दिखाया. जिसकी वजह से 166 का सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहे.' सूर्य ने राज बावा की तारीफ की

सूर्यकुमार यादव ने युवा ऑलराउंडर राज बावा की भी खास तौर पर तारीफ की, जिन्होंने आखिरी ओवर के तनावपूर्ण माहौल में 15 रनों का लगभग सफलतापूर्वक बचाव कर लिया था, लेकिन RCB ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल कर ली.