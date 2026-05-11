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IPL 2026: 'यह हार पचा पाना मुश्किल', मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ से बाहर होने पर कप्तान का छलका दर्द

MI IPL 2026: पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस IPL 2026 के प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई.

मुंबई इंडियंस प्लेऑफ से बाहर
मुंबई इंडियंस प्लेऑफ से बाहर (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 10:05 AM IST

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MI elimination from playoffs: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार (10 मई) को मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा. जब उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. जिसके परिणामस्वरूप वो आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गए.

एक मुश्किल पिच पर 166 रनों का बचाव करते हुए, मुंबई ने मुकाबले को आखिरी गेंद तक खींचा, लेकिन वो जीत हासिल करने में असफल रहे. इस दिल तोड़ देने वाली हार के बाद मुंबई इंडियंस के कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार यादव ने माना कि उनकी टीम अहम मौकों पर पिछड़ गई, जिससे IPL 2026 में MI का सफर खत्म हो गया.

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हम 10-15 रन पीछे रह गए. हम कह सकते हैं कि बल्लेबाजी के दौरान गलत समय पर विकेट गिरे. नमन (47 रन) और तिलक (57 रन) ने शानदार बल्लेबाजी की और अपना दम दिखाया. जिसकी वजह से 166 का सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहे.'

सूर्य ने राज बावा की तारीफ की
सूर्यकुमार यादव ने युवा ऑलराउंडर राज बावा की भी खास तौर पर तारीफ की, जिन्होंने आखिरी ओवर के तनावपूर्ण माहौल में 15 रनों का लगभग सफलतापूर्वक बचाव कर लिया था, लेकिन RCB ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल कर ली.

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि वह (डेथ बॉलिंग) का बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहा था, और इस साल वह एक बिल्कुल अलग तरह का ऑलराउंडर बनकर उभरा. उसने लगभग हमारे लिए जीत पक्की कर ही दी थी.'

आखिरी ओवर में दोनों टीमों के बीच मुकाबला नाटकीय रूप से पलटा. बावा ने रोमारियो शेफर्ड को आउट करने से पहले कुछ अहम एक्स्ट्रा रन दिए, और फिर भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें एक निर्णायक छक्का जड़ दिया. हार के बावजूद, सूर्यकुमार ने दबाव में भी इस युवा खिलाड़ी के संयम की सराहना की.

स्टैंड-इन कप्तान ने कॉर्बिन बॉश की भी तारीफ की, जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से मुंबई को मैच के आखिर तक मुकाबले में बनाए रखा. बॉश ने चार विकेट लिए, जिनमें रजत पाटीदार, जैकब बेथेल, जितेश शर्मा और टिम डेविड जैसे अहम खिलाड़ियों के विकेट शामिल थे.

'यह हार पचा पाना मुश्किल'
यह हार पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए एक दुर्लभ और निराशाजनक सीजन साबित हुई. यह टीम पारंपरिक रूप से लीग में प्लेऑफ की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक मानी जाती है. सूर्यकुमार ने माना कि टूर्नामेंट से बाहर होना उनके लिए पचा पाना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अगले साल और भी मजबूती से वापसी करने का भरोसा जताया.

बता दें कि इस सीजन मुंबई ने अब तक 11 मैच में केवल तीन मैच ही जीत पाई है. जिसकी वजह से वो अंक तालिका में 6 पॉइंट्स के साथ 9वें स्थान पर हैं. अभी उनके तीन मैच बचे हुए हैं.

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