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IPL 2026: सुनील नरेन की डबल सेंचुरी! IPL इतिहास में ऐसा करने वाले बने पहले विदेशी खिलाड़ी

200 IPL Wickets: IPL इतिहास में सुनील नरेन ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है.

सुनील नरेन
सुनील नरेन (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 8:10 PM IST

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Sunil Narine 200 IPL Wickets: वेस्टइंडीज के मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन को IPL के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक माना जाता है. उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वो आईपीएल में 200 विकेट पूरे करने वाले तीसरे जबकि पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. इसके अलावा किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए ये कारनामा करने वाले भी पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

सुनील नरेन ने ये उपलब्धि IPL 2026 के 45वें मैच 'सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स' में हासिल की. नरेन ने मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और 31 रन देकर 2 विकेट लिए.

अब नरेन के नाम 197 IPL मैचों में 201 विकेट हैं. वह IPL में 200 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. उनसे आगे युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार हैं. लेकिन एक विदेशी खिलाड़ी के तौर पर 200 विकेट लेने वाले वह पहले गेंदबाज हैं.

सबसे अहम बात यह है कि नरेन ने अपने सभी 201 विकेट कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ही लिए हैं. वह 2012 से लगातार KKR का हिस्सा रहे हैं. IPL के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी खिलाड़ी ने एक ही टीम के लिए 200 विकेट पूरे किए हों.

वह पिछले 14 सालों से KKR के लिए मैचों में अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं और अब इस उपलब्धि ने उनके करियर को और भी यादगार बना दिया है. यह उपलब्धि न सिर्फ सुनील नरेन के लिए, बल्कि पूरी KKR फ्रेंचाइजी के लिए भी गर्व का पल है.

IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज

  • युजवेंद्र चहल - 228 विकेट
  • भुवनेश्वर कुमार - 215 विकेट
  • सुनील नरेन - 201 विकेट
  • पीयूष चावला - 192 विकेट
  • आर अश्विन - 187 विकेट

सुनील नरेन का IPL करियर
सुनील नरेन ने 2012 में IPL में डेब्यू किया था. IPL के इस महान स्पिनर ने अब तक 197 मैचों में 25.53 की औसत से 201 विकेट लिए हैं. गेंदबाजी के साथ-साथ, नरेन ने अपनी बल्लेबाजी से भी KKR को कई मैच जिताए हैं. बाएं हाथ से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए, नरेन ने 165.30 के स्ट्राइक रेट से 1820 रन बनाए हैं.

KKR ने SRH को हराया
मैच की बात करें तो कोलकाता ने हैदराबाद को 7 विकेट से मात दे दी है. 166 रनों के लक्ष्य को केकेआर ने रहाणे के 47 और रघुवंशी के 59 रनों की बदौलत 3 विकेट खोकर 18.2 ओवर में हासिल कर लिया.

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