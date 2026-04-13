SRH vs RR: दो युवा तेज गेंदबाजों की आंधी में उड़ा राजस्थान, हैदराबाद ने 57 रनों से दी मात
IPL 2026 SRH vs RR: सनराइजर्स हैदराबाद ने 216 रन बनाने के बाद राजस्थान रॉयल्स को 159 रनों पर ही ढेर कर दिया.
Published : April 13, 2026 at 11:34 PM IST
IPL 2026 SRH vs RR: दो युवा तेज गेंदबाज-प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन-के दमदार प्रदर्शन की वजह से सनराइजर्स हैदराबद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हरा दिया. 216 रनों के जवाब में राजस्थान की पुरी टीम 19 ओवर में 159 रन पर ही ऑलआउट हो गई. जिसका पूरा क्रेडिट अपना पहला आईपीएल मैच खेलने वाले विदर्भ के प्रफुल हिंगे और बिहार के साकिब हुसैन को जाता है, दोनों ही तेज गेंदबाजों ने 4-4 विकेट लिए.
प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन का ड्रीम डेब्यू
प्रफुल हिंगे ने इनिंग के पहले और अपने डेब्यू मैच के पहले ही ओवर में तीन विकेट लेकर राजस्थान की कमर तोड़ दी. उन्होंने पहले ओवर में वैभव (0), पिटोरियस (1) और ध्रुव जुरेल (0) को आउट किया. जिसके साथ वो आईपीएल के डेब्यू मैच में एक ही ओवर में तीन विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए. इसके अलावा आईपीएल में एक इनिंग के पहले ओवर में तीन विकेट लेने वाले भी पहले गेंदबाज बन गए. उन्होंने मैच में 4 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट लिए. जिसकी वजह से उनको प्लयेर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.
Vaibhav Sooryavanshi ✅— IndianPremierLeague (@IPL) April 13, 2026
Dhruv Jurel ✅
Lhuan-dre Pretorius ✅
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वहीं दूसरी तरफ से साकिब हुसैन ने भी शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 24 रन देकर चार विकेट लिए. जिसके साथ वो आईपीएल के इतिहास में बतौर डेब्यूटंट सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बन गए. उन्होंने जायसावाल (0), फरेरा (69), जोफ्रा आर्चर (2) और रवि बिश्नोई (0) का विकेट हासिल किया.
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राजस्थन की इस सीजन पहली हार
217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम को पहले ही ओवर में तीन बड़े झटके लग गए. उसके बाद दूसरे और तीसरे ओवर में भी एक-एक गिरा, जिससे वो 9 के कुल स्कोर पर अपना पांच विकेट खो दिया और मैच के जीतने की उम्मीद वहीं पर ही खत्म हो गई. लेकिन जडेजा और फरेरा ने छठें विकेट के लिए 78 गेंद पर 118 रनों की साझेदारी करके कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन जैसे ही फरेरा 44 गेंद पर 69 और जडेजा 32 गेंद पर 45 रन बनाकर आउट हुए वहां से राजस्थान का हारना लगभग तय हो गया.
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हालांकि आखिर में तुषारदेश पांडे ने 11 गेंद पर 25 रन बनाकर दर्शकों का कुछ मनोरंजन जरूर किया. लेकिन वो अपनी टीम को जीत के करीब भी नहीं पहुंचा सके और पूरी टीम 159 रनों पर ही सिमट गई. साकिब और प्रफुल के अलावा मलिंगा को भी 2 विकेट मिले. ये राजस्थान की इस सीजन पहली हार है. इससे पहले वो लगातार चार मैच जीतकर अंक तालिका में टॉप पर थे.
Welcome to the TATA IPL, Praful Hinge 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 13, 2026
Three in the over… you cannot script this! 🎬
Praful Hinge scripts history, first bowler ever to pick three wickets in the very first over of a TATA IPL match ⚡💥#TATAIPL #IPLRivalryWeek 2026 👉 #SRHvRR | LIVE NOW 👉… pic.twitter.com/90BCrUJ8MV
ईशान किशन ने खेली शानदार पारी
इससे पहले टॉस हारकर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी की और पूरे 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 216 रनों का बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहे. जिसमें सबसे बड़ा हाथ ईशान किशन का था. उन्होंने 44 गेंदों ने 91 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे. इसके अलावा हेनरिक क्लासेन ने 26 गेंद में 40, नीतीश रेड्डी ने 13 गेंद में 28 और सलील अरुड़ा ने 13 गेंद में 24 रनों की तेज पारी खेली. राजस्थन की तरफ से जोफ्रा ऑर्चर ने दो विकेट हासिल किए, जबकि संदीप, रियान और तुषार को एक-एक विकेट मिला.
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IPL 2026 का पॉइंट्स टेबल
इस शानदार जीत के साथ हैदराबाद के कुल 4 अंक हो गए हैं और वो पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं. जबकि राजस्थान अभी भी 8 अंको के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है. दुसरे नंबर पर 7 पॉइंट्स के साथ पंजाब किंग्स है और तीसरे नंबर पर 6 अंक के साथ आरसाबी है.
A statement victory from Sunrisers Hyderabad 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 13, 2026
SRH extend their dominance over Rajasthan Royals, 5 consecutive wins since 2023.
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