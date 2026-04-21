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SRH vs DC: हैदराबाद ने दिल्ली को 47 रनों से हराया, अभिषेक ने जड़ी तूफानी सेंचुरी

हैदराबाद ने दिल्ली को 47 रनों से हराया ( IANS )

IPL 2026 SRH vs DC: अभिषेक शर्मा की तूफानी सेंचुरी और ईशान मिलंगा की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हरा दिया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 242 रनों का विशल स्कोर खड़ा किया. जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 195 रन ही बना सकी. अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. अभिषेक शर्मा की तूफानी सेंचुरी

मैच में अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की और 68 गेंद में नाबाद 138 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 10 छक्के शामिल थे. ये आईपीएल में उनकी दूसरी सेंचुरी थी, जबकि टी20 में 9वीं सेंचुरी. अभिषेक ने 45 गेंद में अपना शतक पूरा किया. इसके अलावा हेड ने 26 गेंद में 37, किशन ने 13 गेंद में 25 और हेनरिक क्लासेन ने 13 गेंदों में नाबाद 37 रनों की पारी खेली.