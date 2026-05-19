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IPL 2026: SRH ने CSK को हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की की, ईशान किशन ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी

IPL 2026: हैदराबाद की जीत की वजह से गुजरात टाइटंस भी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर गई है.

SRH ने CSK को हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की की,
SRH ने CSK को हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की की, (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 19, 2026 at 7:46 AM IST

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IPL 2026 Playoffs: विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने 70 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि हेनरिक क्लासेन ने 47 रन बनाए. इसके दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार को चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को पांच विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया.

181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, SRH ने 19 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की. इस जीत के साथ, सनराइजर्स हैदराबाद 13 मैचों में 16 अंकों के साथ IPL 2026 के प्लेऑफ में जगह बनाने वाली गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ शामिल हो गई.

हैदराबाद की तरफ से हेनरिक और किशन ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. हेनिरक 47 रन बनाकर आउट हो गए. इस दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने अपनी पारी में छह चौके और दो छक्के लगाए. वहीं किशन ने 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करते रहे. ईशान ने 47 गेंदों में 70 रन बनाए, जिसमें चार चौके और तीन छक्के शामिल थे.

इससे पहले टॉस जीतकर CSK ने पहले बल्लेबाजी और डेवाल्ड ब्रेविस के सबसे ज्यादा 44 रनों की बदौलत वो 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाने में सफल रहे. सैमसन ने 13 गेंदों में तेजी से 27 रन बनाए. युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल 13 रन बनाकर पर क्लीन बोल्ड हो गए.

कार्तिक ने 19 गेंदों 32 रनों की पारी खेली. वही गायकवाड़ खुलकर रन बनाने में जूझते दिखे और आखिरकार 15 रन बनाकर आउट हो गए. इस तरह कमिंस ने अपना तीसरा विकेट हासिल किया और साथ ही T20 क्रिकेट में अपने 200 विकेट भी पूरे कर लिए.

इसके बाद शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी करके पारी को फिर से खड़ा किया. ब्रेविस ने आक्रामक बल्लेबाजी की और बीच के ओवरों में कमान संभाली, जबकि दुबे ने उनका बखूबी साथ दिया.

ब्रेविस ने 27 गेंदों में 44 रन बनाए, जिसमें चार छक्के और दो चौके शामिल थे. दुबे भी 26 रन बनाकर आउट हो गए. प्रशांत वीर ने अंत में कुछ और रन जोड़े, जिससे CSK का स्कोर 180/7 पर समाप्त हुआ. SRH के लिए पैट कमिंस ने 3/28 के आंकड़े के साथ शानदार प्रदर्शन किया, जबकि साकिब हुसैन और प्रफुल हिंगे ने दो-दो विकेट लिए.

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