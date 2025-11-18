ETV Bharat / sports

IPL 2026: मिनी ऑक्शन से पहले SRH के कप्तान का नाम आया सामने, एक पोस्ट ने कर दिया साफ

मिनी ऑक्शन से पहले SRH के कप्तान का नाम आया सामने ( IANS PHOTO )

IPL 2026 में SRH का कप्तान इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने कप्तान का नाम साफ कर दिया है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है. फ्रैंचाइजी ने सोमवार 17 नवंबर को अपने 'एक्स' हैंडल पर एक ऐसी पोस्ट की है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियाई पैट कमिंस लगातार तीसरी बार SRH के कप्तान बने रहेंगे.

अब एसआरएच के पास मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 25.50 करोड़ रुपये शेष हैं. जिसकी वजह से वो टीम स्लॉट को भरने के लिए 10 और खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं, क्योंकि नियमों के हिसाब से हर टीम को ज्यादा ज्यादा 25 खिलाड़ी खरीदने की अनुमति है.

IPL 2026 SRH: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने IPL 2026 के लिए 15 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि 8 खिलाड़ियों को रिलीज भी किया है. जिसमें उन्होंने मोहम्मद शमी को 10 करोड़ में लखनऊ को बेच दिया. इसके अलावा एडम जम्पा, राहुल चाहर और वियान मुल्डर समेत कई खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है.

कमिंस की चोट

कमिंस वर्तमान में पीठ की चोट से उबर रहे हैं और पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं. हालांकि, उनके 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए फिट होने की उम्मीद है. उनकी अनुपस्थिति में, स्टीव स्मिथ 21 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे.

कमिंस की प्राइज मनी

31 वर्षीय कमिंस ने 2024 में SRH की कप्तानी संभाली थी, जब उन्हें नीलामी में ₹20.50 करोड़ की भारी कीमत पर खरीदा गया था, जो उस समय IPL इतिहास की सबसे ऊंची बोली में से एक थी. हैदराबाद में शामिल होने से पहले कमिंस कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

हैदराबाद IPL 2024 में उपविजेता रही थी

SRH ने IPL 2026 के लिए अपनी टीम की घोषणा करते हुए, उस कोर टीम को बरकरार रखा जिसने हाल के सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था. कमिंस की कप्तानी में हैदराबाद IPL 2024 में उपविजेता रही थी, लेकिन 2025 के सीजन में वो अपने प्रदर्शन को बरकरार नहीं रख पाए और प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही. टीम 14 मैचों में छह जीत, सात हार और एक बेनतीजा के साथ छठे स्थान पर रही थी.

IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)

रिटेन किए गए खिलाड़ी: अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, ब्राइडन कार्स, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, जयदेव उनादकट, कामिंडु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, स्मरण रविचंद्रन, ट्रैविस हेड, जीशान अंसारी.

रिलीज किए गए खिलाड़ी: मोहम्मद शमी (एलएसजी में ट्रेड), अथर्व तायदे, सचिन बेबी, अभिनव मनोहर, वियान मुल्डर, एडम जम्पा, सिमरजीत सिंह, राहुल चाहर