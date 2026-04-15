IPL 2026: SRH को लगा बड़ा झटका, चोटिल गेंदबाज टूर्नामेंट से हुआ बाहर, इस खिलाड़ी को मिला मौका
Brydon Carse replacement: सनराइजर्स हैदराबाद का तेज गेंदबाज चोट की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया.
Published : April 15, 2026 at 12:00 PM IST
SRH IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को IPL 2026 के बीच एक बड़ा झटका लगा है. टीम के ऑलराउंडर ब्रायडन कार्स चोट के कारण एक भी मैच खेले बिना ही पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. टीम ने कार्स की जगह श्रीलंकाई तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका को टीम में शामिल करने की घोषणा भी कर दी है. कार्स को हैदराबाद ने 1 करोड़ में रिटेन किया था. जबकि मदुशंका को 75 लाख रुपये में टीम में साइन किया है.
आईपीएल ने एक बयान में कहा, 'SRH ने IPL 2026 के बाकी मैचों के लिए ब्रायडन कार्स की जगह दिलशान मदुशंका को चुना है. कार्स चोट के कारण IPL के मौजूदा सीजन से बाहर हो गए हैं.' बयान में आगे कहा गया, 'दिलशान मदुशंका, जो एक बाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज हैं, ने श्रीलंका के लिए एक टेस्ट, 28 वनडे और 19 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और उनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 70 विकेट दर्ज हैं. वह SRH के साथ 75 लाख रुपये में जुड़ेंगे. यह श्रीलंकाई गेंदबाज इससे पहले IPL में मुंबई इंडियंस (MI) का हिस्सा था.'
🚨 Player replacement 🚨@SunRisers pick Dilshan Madushanka as injury replacement for Brydon Carse.— IndianPremierLeague (@IPL) April 14, 2026
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मुंबई ने 4.6 करोड़ में खरीदा था
मदुशंका ने IPL में अब तक कोई मैच नहीं खेला है. उन्हें 2024 में मुंबई इंडियंस (MI) ने 4.6 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे.
SRH की गेंदबाजी यूनिट मजबूत होगी
मदुशंका के आने से SRH की गेंदबाजी यूनिट और मजबूत होगी. 25 साल के यह श्रीलंकाई बाएं हाथ के तेज गेंदबाज पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में गेंद को स्विंग कराने की अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. हैदराबाद में युवा गेंदबाज प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन के साथ-साथ अनुभवी तेज गेंदबाज हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट भी शामिल हैं. टीम के कप्तान पैट कमिंस के भी 17 अप्रैल को टीम के साथ जुड़ने की उम्मीद है.
Dilshan Madushanka joins the squad as a replacement for Brydon Carse, who is ruled out due to injury.— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 14, 2026
Welcome, Dilshan 🧡 pic.twitter.com/zJQWtbXVZt
IPL 2026 में हैदराबाद का प्रदर्शन
कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन टीम की कप्तानी कर रहे हैं. उनकी कप्तानी में टीम ने मौजूदा सीजन में खेले गए पांच मैचों में से दो में जीत हासिल की है. पॉइंट्स टेबल में टीम अभी चौथे स्थान पर है और उसका नेट रन रेट +0.576 है. अब शनिवार को हैदराबाद अपने घरेलू मैदान में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सामना करेगी.