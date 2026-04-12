IPL 2026: शुभमन गिल ने विराट कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर रचा इतिहास
Shubman Gill IPL Record: शुभमन गिल IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए.
Published : April 12, 2026 at 8:44 PM IST
Shubman Gill IPL Runs: गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में इतिहास रच दिया है. वो अब आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह उपलब्धि रविवार (12 अप्रैल) को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 26 साल और 216 दिन की उम्र में हासिल की.
गिल ने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा
इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था. जिन्होंने 2016 में 27 साल और 195 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था. अब यह रिकॉर्ड गिल के नाम हो गया है.
दूसरे सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी
इसके अलावा शुभमन गिल ने ये कारनामा 118 पारियों में में अंजाम दिया, जिससे वह IPL में 4,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे आगे सिर्फ केएल राहुल हैं, जिन्होंने 105 पारियों में यह कारनामा किया था. सभी खिलाड़ियों में, राहुल के अलावा सिर्फ क्रिस गेल (112 पारियां), डेविड वॉर्नर (114) और जोस बटलर (116) ही गिल से पहले इस मुकाम तक पहुंचे हैं.
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शुभमन गिल का IPL करियर
गिल ने 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ इस IPL में अपने सफर की शुरुआत की थी. उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के लिए चार सीजन खेले और 58 मैचों में 1,417 रन बनाए. इसके बाद वो 2022 सीजन से पहले गुजरात टाइटंस में शामिल हो गए. जो उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हुआ. इस फ्रेंचाइजी में गिल ने अपने खेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. तब से, उन्होंने 63 मैचों में 2,580 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 46 से अधिक और स्ट्राइक रेट लगभग 150 रहा है. खास बात यह है कि 2022 सीजन की शुरुआत के बाद से IPL में किसी भी बल्लेबाज ने उनसे ज्यादा रन नहीं बनाए हैं. गिल ने इस टूर्नामेंट में 27 अर्धशतक और चार शतक लगाए हैं.
LSG vs GT: मैच में शुभमन गिल का शानदार प्रदर्शन
आज के मैच में शुभमन गिल ने एक संयमित लेकिन दमदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 40 गेंदों पर 56 रन बनाए, जिसमें छह चौके और एक छक्का शामिल था. इस पारी की बदौलत गुजरात टाइटन्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को सात विकेट से हरा दिया.
गिल ने पहले विकेट के लिए जोस बटलर के साथ 84 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी की. बटलर ने 37 गेंदों पर 60 रन बनाए. हालांकि, उनकी पारी तब समाप्त हो गई जब प्रिंस यादव ने उन्हें एक तेज शॉर्ट बॉल से चौंका दिया, जिससे गेंद उनके ग्लव्स से टकराकर विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों में चली गई. लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया ने आठ गेंदें शेष रहते 165 रन चेज करके टीम को जीत दिला दी.
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Exquisite boundaries off Mohd. Shami as Shubman Gill marches to his second consecutive fifty 💙
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