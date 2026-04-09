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IPL 2026: एक रन से मैच जीतने के बाद शुभमन गिल को मिली बड़ी सजा, 12 लाख का लगा जुर्माना

शुभमन गिल को मिली बड़ी सजा ( IANS )

इंडियन प्रीमियर 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज करना गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल पर भारी पड़ गया. मैच के बाद उनपर स्लो ओव रेट की वजह से 12 लाख का जुर्माना ठोक दिया गया. IPL ने एक बयान जारी करके कहा, 'गुजरात टाइटन्स (GT) के कप्तान शुभमन गिल पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उनकी टीम ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ TATA इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 14वें मैच के दौरान धीमी ओवर-रेट बनाए रखी.' बयान में आगे कहा गया, 'चूंकि IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत यह इस सीजन में उनकी टीम का पहला अपराध था. जिसकी वजह से गिल पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.' इससे पहले, पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर IPL 2026 में धीमी ओवर-रेट के लिए दो बार जुर्माना लगाया जा चुका है. पहले 12 लाख और दूसरी बार 24 लाख का जुर्माना लगा.