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IPL 2026: श्रेयस अय्यर के नाबाद शतक की बदौलत PBKS के प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार

श्रेयस अय्यर के नाबाद शतक की बदौलत PBKS के प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार ( IANS )

LSG vs PBKS IPL 2026: कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना पहला IPL शतक जड़कर पंजाब किंग्स (PBKS) को लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) पर सात विकेट से जीत दिलाई. इस जीत के साथ ही पंजाब ने लगातार छह मैच हारने का सिलसिला तोड़ दिया और IPL 2026 में प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जिंदा रखीं. यह मैच शनिवार को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. LSG के 196/6 के स्कोर के जवाब में, पंजाब ने 18 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. अय्यर 51 गेंदों पर 101 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी पारी में 11 चौके और पांच छक्के शामिल थे, और उनका स्ट्राइक-रेट 198.04 रहा. अय्यर ने प्रभसिमरन सिंह के साथ तीसरे विकेट के लिए 140 रनों की एक अहम साझेदारी भी की. प्रभसिमरन ने 39 गेंदों पर 69 रन बनाए. इस जीत के साथ PBKS पॉइंट्स टेबल में 15 अंको के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है. अब उनका भविष्य राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले मुकाबले पर निर्भर करता है. अगर RR वो मैच जीतता है, तो पंजाब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. अगर MI जीतता है, तो फिर पंजाब का भविष्य कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच से होगा. क्योंकि केकेआर भी नेट रन रेट के आधार पर PBKS से आगे निकल सकता है, उसके भी 15 पॉइंट्स हो सकते हैं. अगर वो मैच केकेआर भी हार जाती है तो फिर PBKS बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करेगा.