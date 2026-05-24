IPL 2026: श्रेयस अय्यर के नाबाद शतक की बदौलत PBKS के प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार
IPL 2026: पंजाब किंग्स ने 197 रनों के लक्ष्य को 12 गेंद पहले ही चेज करके लखनऊ सुपरजायंट्स को सात विकेट से हरा दिया.
Published : May 24, 2026 at 12:39 AM IST
LSG vs PBKS IPL 2026: कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना पहला IPL शतक जड़कर पंजाब किंग्स (PBKS) को लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) पर सात विकेट से जीत दिलाई. इस जीत के साथ ही पंजाब ने लगातार छह मैच हारने का सिलसिला तोड़ दिया और IPL 2026 में प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जिंदा रखीं.
यह मैच शनिवार को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. LSG के 196/6 के स्कोर के जवाब में, पंजाब ने 18 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. अय्यर 51 गेंदों पर 101 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी पारी में 11 चौके और पांच छक्के शामिल थे, और उनका स्ट्राइक-रेट 198.04 रहा. अय्यर ने प्रभसिमरन सिंह के साथ तीसरे विकेट के लिए 140 रनों की एक अहम साझेदारी भी की. प्रभसिमरन ने 39 गेंदों पर 69 रन बनाए.
Back to the WINNING ways! 🌟#PBKS end their losing streak with a 7️⃣-wicket win 👊❤️— IndianPremierLeague (@IPL) May 23, 2026
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इस जीत के साथ PBKS पॉइंट्स टेबल में 15 अंको के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है. अब उनका भविष्य राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले मुकाबले पर निर्भर करता है. अगर RR वो मैच जीतता है, तो पंजाब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. अगर MI जीतता है, तो फिर पंजाब का भविष्य कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच से होगा.
क्योंकि केकेआर भी नेट रन रेट के आधार पर PBKS से आगे निकल सकता है, उसके भी 15 पॉइंट्स हो सकते हैं. अगर वो मैच केकेआर भी हार जाती है तो फिर PBKS बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करेगा.
Punjab stay alive ❤️— Star Sports (@StarSportsIndia) May 23, 2026
RR & KKR remain in contention 👏
DC are officially knocked out 🚫
The Playoffs race is heating up as we head into the final day of the league stage! 🔥#TATAIPL [ LSGvsPBKS, Sarpanch Saab, Prabhsimran Singh, Arjun Tendulkar, Shreyas Iyer pic.twitter.com/7gmhL5OU5j
लेकिन अगर केकेआर को अपना नेट रन रेट पंजाब से बेहतर करना है तो फिर उसे 45 गेंद पहले जीत दर्ज करनी होगी या फिर 75 रनों के बड़े मार्जिन से दिल्ली को हराना होगा. जो कि आसान काम नहीं है.
पंंजाब बनाम लखनऊ के मैच की बात करें तो अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जोश इंग्लिस की 44 गेंदों में 72 रन और अब्दुल समद की 20 गेंदों में नाबाद 37 रनों की पारी की बदौलत 196/6 का स्कोर खड़ा किया. PBKS की तरफ से युजवेंद्र चहल और मार्को जानसेन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने दो-दो विकेट चटकाए.
SARPANCH delivers when it mattered the most! 🫡🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) May 23, 2026
Maiden TATA IPL century for @ShreyasIyer15 and it keeps Punjab’s playoff hopes alive! ❤️#TATAIPL | #LSGvPBKS
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लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत काफी नाटकीय रही. प्रियांश आर्य पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी का शिकार बन गए. पुल शॉट खेलने की कोशिश में वह कैच आउट हो गए और 'गोल्डन डक' का शिकार बने. दूसरे ओवर में कूपर कोनोली ने चार चौके जड़कर पलटवार किया, लेकिन जल्द ही मोहम्मद शमी ने उन्हें बोल्ड कर दिया. उस समय 2.2 ओवर में PBKS का स्कोर 22/2 था.
उसके बाद अय्यर, प्रभसिमरन के साथ बल्लेबाजी करने आए और दोनों ने मिलकर पारी को संभाला. सिमरन ने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इस बीच, अय्यर ने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया.
The captain reporting for duty in a must-win game 👏— IndianPremierLeague (@IPL) May 23, 2026
Shreyas Iyer wins the Player of the Match award 🌟#TATAIPL | #KhelBindaas | #LSGvPBKS pic.twitter.com/3fthSxMRSv
इसके बाद अर्जुन तेनदुलकर ने प्रभसिमरन को 69 रन पर LBW आउट कर दिया. लेकिन अय्यर रुके नहीं, उन्होंने शमी के एक ही ओवर में तीन छक्के जड़कर मैच का नतीजा लगभग तय कर दिया, और फिर, अय्यर ने मोहसिन की एक धीमी गेंद को 'काऊ कॉर्नर' के ऊपर से बाउंड्री के पार भेजकर अपना पहला IPL शतक पूरा किया और PBKS को एक अहम जीत दिलाई.