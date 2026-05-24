ETV Bharat / sports

IPL 2026: श्रेयस अय्यर के नाबाद शतक की बदौलत PBKS के प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार

IPL 2026: पंजाब किंग्स ने 197 रनों के लक्ष्य को 12 गेंद पहले ही चेज करके लखनऊ सुपरजायंट्स को सात विकेट से हरा दिया.

श्रेयस अय्यर के नाबाद शतक की बदौलत PBKS के प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार
श्रेयस अय्यर के नाबाद शतक की बदौलत PBKS के प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 12:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

LSG vs PBKS IPL 2026: कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना पहला IPL शतक जड़कर पंजाब किंग्स (PBKS) को लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) पर सात विकेट से जीत दिलाई. इस जीत के साथ ही पंजाब ने लगातार छह मैच हारने का सिलसिला तोड़ दिया और IPL 2026 में प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जिंदा रखीं.

यह मैच शनिवार को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. LSG के 196/6 के स्कोर के जवाब में, पंजाब ने 18 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. अय्यर 51 गेंदों पर 101 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी पारी में 11 चौके और पांच छक्के शामिल थे, और उनका स्ट्राइक-रेट 198.04 रहा. अय्यर ने प्रभसिमरन सिंह के साथ तीसरे विकेट के लिए 140 रनों की एक अहम साझेदारी भी की. प्रभसिमरन ने 39 गेंदों पर 69 रन बनाए.

इस जीत के साथ PBKS पॉइंट्स टेबल में 15 अंको के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है. अब उनका भविष्य राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले मुकाबले पर निर्भर करता है. अगर RR वो मैच जीतता है, तो पंजाब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. अगर MI जीतता है, तो फिर पंजाब का भविष्य कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच से होगा.

क्योंकि केकेआर भी नेट रन रेट के आधार पर PBKS से आगे निकल सकता है, उसके भी 15 पॉइंट्स हो सकते हैं. अगर वो मैच केकेआर भी हार जाती है तो फिर PBKS बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करेगा.

लेकिन अगर केकेआर को अपना नेट रन रेट पंजाब से बेहतर करना है तो फिर उसे 45 गेंद पहले जीत दर्ज करनी होगी या फिर 75 रनों के बड़े मार्जिन से दिल्ली को हराना होगा. जो कि आसान काम नहीं है.

पंंजाब बनाम लखनऊ के मैच की बात करें तो अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जोश इंग्लिस की 44 गेंदों में 72 रन और अब्दुल समद की 20 गेंदों में नाबाद 37 रनों की पारी की बदौलत 196/6 का स्कोर खड़ा किया. PBKS की तरफ से युजवेंद्र चहल और मार्को जानसेन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने दो-दो विकेट चटकाए.

लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत काफी नाटकीय रही. प्रियांश आर्य पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी का शिकार बन गए. पुल शॉट खेलने की कोशिश में वह कैच आउट हो गए और 'गोल्डन डक' का शिकार बने. दूसरे ओवर में कूपर कोनोली ने चार चौके जड़कर पलटवार किया, लेकिन जल्द ही मोहम्मद शमी ने उन्हें बोल्ड कर दिया. उस समय 2.2 ओवर में PBKS का स्कोर 22/2 था.

उसके बाद अय्यर, प्रभसिमरन के साथ बल्लेबाजी करने आए और दोनों ने मिलकर पारी को संभाला. सिमरन ने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इस बीच, अय्यर ने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया.

इसके बाद अर्जुन तेनदुलकर ने प्रभसिमरन को 69 रन पर LBW आउट कर दिया. लेकिन अय्यर रुके नहीं, उन्होंने शमी के एक ही ओवर में तीन छक्के जड़कर मैच का नतीजा लगभग तय कर दिया, और फिर, अय्यर ने मोहसिन की एक धीमी गेंद को 'काऊ कॉर्नर' के ऊपर से बाउंड्री के पार भेजकर अपना पहला IPL शतक पूरा किया और PBKS को एक अहम जीत दिलाई.

TAGGED:

SHREYAS IYER IPL CENTURY
IPL 2026
CRICKET
PBKS PLAYOFFS HOPES ALIVE
PBKS IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.