ETV Bharat / sports

IPL 2026: श्रेयस अय्यर पर लगातार दूसरी बार लगा जुर्मना, क्या उन पर अब बैन भी लगेगा?

Shreyas Iyer Fined: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर एक बार फिर जुर्माना लगाया गया है. इस बार उनपर स्लो ओवर रेट की वजह से 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. आईपीएल कमेटी ने पंजाब किंग्स को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शुक्रवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मैच में धिमी गति से ओवर कराने का दोषी पाया.

IPL की आचार संहिता के तहत इस सीजन में PBKS की यह दूसरी गलती थी. आर्टिकल 2.22 के तहत, ये जुर्माना सिर्फ कप्तान तक ही सीमित नहीं रहा. प्लेइंग XI के बाकी खिलाड़ियों पर भी, जिसमें इम्पैक्ट प्लेयर प्रियांश आर्य भी शामिल थे, 6 लाख रुपये या उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत का जुर्माना लगाया गया.

आईपीएल के एक बयान के अनुसार, 'पंजाब किंग्स का यह दूसरा अपराध था, इसलिए अय्यर पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.' इससे पहले अय्यर पर स्लो ओवर रेट की वजह से 12 लाख का जुर्माना लगाया गया था. लेकिन अब फैंस के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऐसा तीसरी बार हुआ तो क्या अय्यर पर एक मैच का बैन भी लग सकता है ?

क्या श्रेयस अय्यर पर बैन लगेगा?

हालांकि इस सीजन में पंजाब ने दूसरी बार धीमी ओवर-रेट का नियम तोड़ा है, फिर भी अय्यर पर कोई बैन नहीं लगेगा. अगर टीम आने वाले मैचों में फिर से नियम तोड़ती है, तब भी उन पर कोई बैन नहीं लगेगा. इसकी मुख्य वजह IPL द्वारा 2025 सीजन से पहले नियमों में किया गया एक अहम बदलाव है.