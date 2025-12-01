ETV Bharat / sports

'कोई भी दूसरी जर्सी तुम पर अजीब लगेगी मेरे दोस्त', आंद्रे रसेल के IPL रिटायरमेंट पर किंग खान

Andre Russell IPL Retirement: केकेआर से रिलीज किए जाने के बाद आंद्रे रसेल ने IPL को अलविदा कह दिया.

आंद्रे रसेल के IPL रिटायरमेंट पर किंग खान
आंद्रे रसेल के IPL रिटायरमेंट पर किंग खान (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 10:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी-ऑक्शन में सिर्फ दो हफ्ते बचे हैं, और वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है. उन्होंने ने 2012 में आईपीएल में कदम रखा जब वो दो साल दिल्ली के लिए खेले और फिर 2014 को केकेआर ने उनके अपनी टीम में शामिल कर लिया तबसे अब तक यानी 2025 तक वो केकेआर के अहम खिलाड़ी बने रहे. लेकिन 2026 के सीजन से पहले फ्रैंचाइजी ने उन्हें टीम से रिलीज कर दिया.

जिसके बाद आंद्रे रसेल ने आईपीएल में किसी दूसरी टीम सें जानें से पहले बतौर खिलाड़ी इस लीग को छोड़ने का फैसला कर लिया और केकेआर के कोचिंग स्टाफ का ही हिस्सा बन गए. केकेआर ने उनको टीम का पावर कोच बनाया है. जो अब टीम के युवा खिलाड़ियों को पावर हिटिंग की कोचिंग देंगे. इसके साथ अब वो शेन वॉटसन और टिम साउथी के साथ अभिषेक नायर के नए कोचिंग सेटअप का हिस्सा बन गए हैं.

रसेल के IPL रिटायरमेंट पर किंग खान का पोस्ट
बॉलीवुड स्टार और कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक, शाहरुख खान ने अपने खिलाड़ी आंद्रे रसेल को केकेआर में नई भूमिका मिलने पर धन्यवाद दिया है. उन्होंने एक्स पर क्रिकेटर के लिए दिल से एक ट्रिब्यूट शेयर किया. जिसमें SRK ने कहा कि आंद्रे अपना अनुभव और पावर गेम युवा पीढ़ी को देंगे.

आंद्रे के रिटायरमेंट की घोषणा वाले वीडियो पर रिएक्ट करते हुए, किंग खान ने लिखा, 'शानदार यादों के लिए धन्यवाद, आंद्रे. हमारे शानदार योद्धा!!! केकेआर में आपका योगदान यादगार है... '

'दूसरी जर्सी तुम पर अजीब लगेगी'
टीम में पावर कोच के तौर पर क्रिकेटर के पोजीशन बदलने के बारे में बात करते हुए, शाहरुख ने कहा, 'और एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर आपकी शानदार जर्नी का एक और चैप्टर… पावर कोच - हमारे लड़कों को पर्पल और गोल्ड में ज्ञान, मसल्स और बेशक पावर देना… और हां, कोई भी दूसरी जर्सी तुम पर अजीब लगेगी मेरे दोस्त… मसल रसेल जिंदगी भर! लव यू… टीम और खेल से प्यार करने वाले सभी लोगों की तरफ से!!'

रसेल का केकेआर में प्रदर्शन
बता दें कि शाहरुख खान 2008 से केकेआर के मालिक हैं. उनके साथ एक्ट्रेस जूही चावला के पति, जय मेहता भी हैं, जो टीम में पार्टनर हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अपने समय के दौरान, आंद्रे ने 2593 रन बनाए और 122 विकेट लिए. ऑलराउंडर क्रिकेटर ने इस साल की शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी.

IPL 2026 से पहले केकेआर के रिटेन और रिलीज खिलाड़ी

रिटेन किए गए खिलाड़ी:अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती.

रिलीज किए गए खिलाड़ी:आंद्रे रसेल, एनरिक नॉर्टजे, चेतन सकारिया, लवनिथ सिसौदिया, मोइन अली, क्विंटन डी कॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज़, स्पेंसर जॉनसन, वेंकटेश अय्यर.

ये भी पढ़ें

KKR के खतरनाक ऑलराउंडर ने IPL से लिया संन्यास, आगामी सीजन से पहले टीम को लगा बड़ा झटका

TAGGED:

ANDRE RUSSELL IPL RETIREMENT
ANDRE RUSSELL IN KKR
आंद्रे रसेल का IPL रिटायरमेंट
IPL 2026
SHAH RUKH KHAN ON ANDRE RUSSELL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.