'कोई भी दूसरी जर्सी तुम पर अजीब लगेगी मेरे दोस्त', आंद्रे रसेल के IPL रिटायरमेंट पर किंग खान

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी-ऑक्शन में सिर्फ दो हफ्ते बचे हैं, और वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है. उन्होंने ने 2012 में आईपीएल में कदम रखा जब वो दो साल दिल्ली के लिए खेले और फिर 2014 को केकेआर ने उनके अपनी टीम में शामिल कर लिया तबसे अब तक यानी 2025 तक वो केकेआर के अहम खिलाड़ी बने रहे. लेकिन 2026 के सीजन से पहले फ्रैंचाइजी ने उन्हें टीम से रिलीज कर दिया.

जिसके बाद आंद्रे रसेल ने आईपीएल में किसी दूसरी टीम सें जानें से पहले बतौर खिलाड़ी इस लीग को छोड़ने का फैसला कर लिया और केकेआर के कोचिंग स्टाफ का ही हिस्सा बन गए. केकेआर ने उनको टीम का पावर कोच बनाया है. जो अब टीम के युवा खिलाड़ियों को पावर हिटिंग की कोचिंग देंगे. इसके साथ अब वो शेन वॉटसन और टिम साउथी के साथ अभिषेक नायर के नए कोचिंग सेटअप का हिस्सा बन गए हैं.

रसेल के IPL रिटायरमेंट पर किंग खान का पोस्ट

बॉलीवुड स्टार और कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक, शाहरुख खान ने अपने खिलाड़ी आंद्रे रसेल को केकेआर में नई भूमिका मिलने पर धन्यवाद दिया है. उन्होंने एक्स पर क्रिकेटर के लिए दिल से एक ट्रिब्यूट शेयर किया. जिसमें SRK ने कहा कि आंद्रे अपना अनुभव और पावर गेम युवा पीढ़ी को देंगे.

आंद्रे के रिटायरमेंट की घोषणा वाले वीडियो पर रिएक्ट करते हुए, किंग खान ने लिखा, 'शानदार यादों के लिए धन्यवाद, आंद्रे. हमारे शानदार योद्धा!!! केकेआर में आपका योगदान यादगार है... '