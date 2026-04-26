CSK vs GT: संजू सैमसन ने रचा इतिहास, रोहित-कोहली को पछाड़कर हासिल की बड़ी उपलब्धि
संजू सैमसन ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 11 रनों की छोटी पारी खेलकर भी रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया.
Published : April 26, 2026 at 5:47 PM IST
Sanju Samson 5000 IPL Runs: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) एमए चिदंबरम स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच खेल रही है. पहले बल्लेबाजी करते हुए, CSK की शुरुआत बेहद खराब रही, क्योंकि उन्होंने पहले 10 ओवरों के अंदर ही चार विकेट गंवा दिए. हालांकि, इस खराब शुरुआत के बावजूद, CSK के ओपनर संजू सैमसन ने 11 रनों की छोटी पारी खेलकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया. वह सबसे तेज 5000 IPL रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए.
सैमसन ने रैना-राहुल को पीछे छोड़ा
इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 5000 IPL रनों का मील का पत्थर सबसे तेजी से छूने वाले भारतीय बल्लेबाज का खिताब अपने नाम किया. उन्होंने सिर्फ 3,555 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया, जिससे वह 5000 IPL रन सबसे तेजी से बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए. संजू ने CSK के दिग्गज सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 3,620 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी.
उनके बाद केएल राहुल (3,888) और एमएस धोनी (3,691) का नंबर आता है. लेकिन संजू 5000 रन तक पहुंचने के लिए सबसे कम पारियां खेलने वालों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं. दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स (3,288) और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर (3,554) ही एकमात्र ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने उनसे कम गेंदों में यह मुकाम हासिल किया है.
Chettan Aura: 5000+ ✨ #WhistlePodu #CSKvGT pic.twitter.com/wS350mS7Nh— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 26, 2026
सबसे कम गेंद में 5000 IPL रन बनाने वाले बल्लेबाज
- 3288 – एबी डिविलियर्स
- 3554 – डेविड वॉर्नर
- 3555 – संजू सैमसन
- 3620 – सुरेश रैना
- 3688 – केएल राहुल
- 3691 – एमएस धोनी
- 3817 – रोहित शर्मा
- 3827 – विराट कोहली
CSK ने 159 रनों का दिया लक्ष्य
From a slow start to a fighting finish! 🦁💪#RuturajGaikwad’s gritty knock helped CSK put a respectable total on the board 🫡#TATAIPL 2026 ➡️ #CSKvGT | LIVE NOW 👉 https://t.co/adMxdN25HT pic.twitter.com/i2eIAa6Ne5— Star Sports (@StarSportsIndia) April 26, 2026