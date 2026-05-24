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IPL 2026: आखिरी मैच में सचिन के बेटे अर्जुन को मिला खेलने का मौका, पिता और बहन ने पोस्टकर लुटाया प्यार

अर्जुन तेंदुलकर ( IANS )

Arjun Tendulkar LSG debut: दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने शनिवार, 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अपने डेब्यू मैच में सबको प्रभावित किया. पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए, अर्जुन ने अपने पूरे चार ओवर डाले और इकाना स्टेडियम में एक जोरदार यॉर्कर से प्रभसिमरन सिंह का विकेट लिया. 26 साल के अर्जुन ने इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 4-0-36-1 के आंकड़े के साथ अपना स्पेल समाप्त किया, जिसमें उन्होंने शुरुआत और आखिर में दो बेहतरीन ओवर डाले. पंजाब के खिलाफ मैच में वह लखनऊ के सबसे किफायती गेंदबाज रहे. ये मैच भले ही पंजाब सात विकेट से अपने नाम करने में सफल रही, लेकिन अर्जुन ने अपने पिता का दिल जीत लिया. अर्जुन के इस प्रदर्शन को देखकर उनके पिता सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर अपने बेटे के बारे में एक खास मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अर्जुन की कड़ी मेहनत और खेल के प्रति उनके प्यार की तारीफ की. मैच खत्म होने के तुरंत बाद सचिन ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर किया.