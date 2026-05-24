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IPL 2026: आखिरी मैच में सचिन के बेटे अर्जुन को मिला खेलने का मौका, पिता और बहन ने पोस्टकर लुटाया प्यार

Sachin on Arjun Tendulkar: अर्जुन तेंदुलकर ने IPL 2026 के आखिरी मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अपने डेब्यू में सबको प्रभावित किया.

अर्जुन तेंदुलकर
अर्जुन तेंदुलकर (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 5:21 PM IST

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Arjun Tendulkar LSG debut: दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने शनिवार, 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अपने डेब्यू मैच में सबको प्रभावित किया. पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए, अर्जुन ने अपने पूरे चार ओवर डाले और इकाना स्टेडियम में एक जोरदार यॉर्कर से प्रभसिमरन सिंह का विकेट लिया.

26 साल के अर्जुन ने इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 4-0-36-1 के आंकड़े के साथ अपना स्पेल समाप्त किया, जिसमें उन्होंने शुरुआत और आखिर में दो बेहतरीन ओवर डाले. पंजाब के खिलाफ मैच में वह लखनऊ के सबसे किफायती गेंदबाज रहे. ये मैच भले ही पंजाब सात विकेट से अपने नाम करने में सफल रही, लेकिन अर्जुन ने अपने पिता का दिल जीत लिया.

अर्जुन के इस प्रदर्शन को देखकर उनके पिता सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर अपने बेटे के बारे में एक खास मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अर्जुन की कड़ी मेहनत और खेल के प्रति उनके प्यार की तारीफ की. मैच खत्म होने के तुरंत बाद सचिन ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर किया.

सचिन ने अर्जुन की तारीफ की
तेंदुलकर ने कहा, ‘शाबाश, अर्जुन. इस पूरे सत्र में जिस तरह से तुमने खुद को संभाला है, उस पर मुझे गर्व है. हमेशा अपनी क्षमता पर विश्वास बनाए रखा, धैर्य रखा, चुपचाप कड़ी मेहनत की और आखिरी मैच तक मौके का इंतजार करने के बावजूद सकारात्मक बने रहे.’

उन्होंने आगे कहा, ‘क्रिकेट में कौशल के साथ-साथ धैर्य की भी परीक्षा होती है और आज तुमने दोनों को बखूबी निभाया. अपने पांव जमीन पर बनाए रखना और खेल के प्रति अपने प्रेम को हमेशा की तरह बरकरार रखना. तुम्हें ढेर सारा प्यार.’

अर्जुन मुंबई इंडियंस के लिए भी खेल चुके हैं. सचिन तेंदुलकर का पुत्र होने के कारण अर्जुन शुरू से ही सुर्खियों में रहे हैं. एलएसजी के टीम प्रबंधन के कुछ सदस्य उन्हें काफी पहले खेलने का मौका देना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

भाई के लिए बहन ने भी किया पोस्ट
अर्जुन के इस प्रदर्शन से उनकी बहन सारा तेंदुलकर भी काफी खुश हुईं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में लिखा, 'तुम पूरी दुनिया के हकदार हो, मेरे छोटे भाई. तुम्हारी कड़ी मेहनत, दबाव को संभालने की तुम्हारी काबिलियत और इन सब के दौरान तुम्हारे सब्र पर मुझे बहुत-बहुत गर्व है. तुम्हें बहुत बहुत प्यार.

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