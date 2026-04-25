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IPL 2026: आज दूसरे मैच में वैभव-अभिषेक के सामने गेंदबाजों की होगी कड़ी परीक्षा

वैभव-अभिषेक के सामने गेंदबाजों की होगी कड़ी परीक्षा ( IANS )

जयपुर: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज (25 अप्रैल) शाम दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. ये मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा. दोनों टीमें एक-एक बार ट्रॉफी जीत चुकी हैं. राजस्थान टूर्नामेंट के पहले सीजन 2008 में चैंपियन बनी थी, जबकि हैदराबाद 2016 खिताबी मुकाबला जीती थी. IPL 2026 का पहला रीमैच

यह IPL 2026 का पहला रीमैच होगा. SRH और RR इससे पहले 13 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में आमने-सामने आए थे. जहां SRH ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था, और 216 रन बनाने के बाद RR को 19 ओवरों में सिर्फ 159 रनों पर ऑल आउट करके मैच 57 रनों से जीत लिया था. अंक तालिका में दोनों टीमों के स्थान

SRH दिल्ली कैपिटल्स पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद इस मुकाबले में उतर रही है. उन्होंने सात में से चार मैच जीते हैं और आठ अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर हैं. वहीं राजस्थान रॉयल्स भी अपने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) पर बड़ी जीत दर्ज करने के बाद इस मैच में उतर रही है. उन्होंने सात में से पांच मैच जीते हैं और 10 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर हैं.