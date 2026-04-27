IPL 2026: रिंकू की मैच जिताऊ पारी देख भावुक हुई मंगेतर प्रिया सरोज, वीडियो शेयर कर बोली ये बड़ी बात
Rinku Singh IPL 2026: लखनऊ के खिलाफ केकेआर की शानदार जीत में रिंकू सिंह ने अहम भूमिका निभाई.
Published : April 27, 2026 at 12:14 PM IST
Rinku Singh IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्टार बैटर रिंकू सिंह ने लंबे समय बाद एक अहम पारी खेलकर सबको प्रभावित किया. इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ हाल ही में हुए मैच में, उन्होंने अपनी बेहतरीन बैटिंग और फील्डिंग से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. वह आखिरी गेंद तक क्रीज पर डटे रहे और टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. इसके लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया. हालांकि, मैच के बाद रिंकू सिंह की टिप्पणियां अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान जब उनसे पूछा गया, 'जब भी टीम मुश्किल में होती है, आप हमेशा टीम की मदद करते हैं, है ना? इसीलिए क्या आप अपना नाम बदलकर रिंकू संकट मोचन सिंह रखना चाहेंगे?' जिस पर रिंकू हंसे और जवाब दिया, 'नहीं, नहीं, रिंकू ही रहने दीजिए. यही ठीक है.' नेटिजन्स उनकी इस बात की तारीफ कर रहे हैं. वे कमेंट कर रहे हैं कि रिंकू एक बहुत ही सीधे-सादे इंसान हैं.
Catch 'em like Rinku Singh 😌— IndianPremierLeague (@IPL) April 26, 2026
🎥 Hear from @KKRiders' match-winner himself on his clutch fielding tonight, including THAT catch in the Super Over 🫴🔥#TATAIPL | #KhelBindaas | #LSGvKKR | @rinkusingh235 pic.twitter.com/jTeAGtfndM
मैंने बस स्कोरबोर्ड पर फोकस किया
हालांकि, जब रिंकू बैटिंग करने आए, तब तक टीम मुश्किल में थी और अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी. रिंकू ने बताया कि उन्होंने बड़े शॉट्स लगाने के बजाय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने पर फोकस किया. उन्होंने कहा कि वह किसी भी हाल में आखिरी गेंद तक क्रीज पर टिके रहना चाहते थे. उन्होंने समझाया कि वह सिर्फ खराब गेंदों को ही बाउंड्री के पार भेजना चाहते थे.
Awards? Just receipts of a Rinku masterclass 💜 pic.twitter.com/QINNMInHWw— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 27, 2026
रिंकू का संघर्ष
दरअसल, KKR की पारी की शुरुआत और अंत जिस तरह से हुआ, उससे काफी अलग था. इसकी वजह थे रिंकू. जब वह क्रीज पर आए, तब 7 ओवर के बाद KKR का स्कोर 37/4 था. 11 ओवर के अंत तक यह 73/6 हो गया था. इस मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि केकेआर 120 रन ही बना पाएगी. लेकिन रिंकू ने बहुत ही धैर्य से बैटिंग की. उन्होंने बड़े शॉट्स लगाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और सिंगल्स लेने पर फोकस किया. इसी क्रम में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद, आखिरी दो ओवरों में उन्होंने तेजी से रन बनाए. 19 ओवर में 17 रन बने, और आखिरी ओवर में दिग्वेश को चार छक्के लगाए. इसके साथ ही टीम का स्कोर 150 के पार पहुंच गया. कुल मिलाकर, उन्होंने 51 गेंदों में 83 रन बनाए.
First to do it all in a single game 👊💜 pic.twitter.com/8iqShb8kuN— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 27, 2026
रिंकू ने न सिर्फ बैटिंग में, बल्कि फील्डिंग में भी अपनी छाप छोड़ी. उन्होंने मैदान पर फुर्ती से दौड़कर सबको प्रभावित किया. इसी क्रम में, उन्होंने चार कैच (मार्करम, मुकुल चौधरी, हिम्मत सिंह, जॉर्ज लिंडे) भी पकड़े.
सुपर ओवर में मार्करम का कैच जिस तरह से पकड़ा गया, वह एक अलग ही लेवल का था. जब मार्करम छक्का लगाने के लिए बड़ा शॉट खेलने जा रहे थे, तो पॉवेल ने उसे बहुत ही शानदार तरीके से रोका, उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के करीब पकड़कर रिंकू की तरफ अचानक फेंक दिया. जिसको रिंकू ने लपक लिया. रिंकू ने इस बारे में बात भी की. 'मुझे बचपन से ही फील्डिंग पसंद है. मुझे लगा था कि पॉवेल ही आखिर में वह कैच पकड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने अचानक गेंद मेरी तरफ फेंक दी. मैंने भी उतनी ही फुर्ती से प्रतिक्रिया दी और कैच पूरा किया.'
What it's all about 🤌💜 pic.twitter.com/t4l5Rb3zMj— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 26, 2026
रिंकू की मंगेतर हुई भावुक
रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया सरोज रिंकू की मैच जिताऊ पारी के बाद भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि रिंकू की यह पारी उनके ससुर (रिंकू के पिता) को समर्पित है. प्रिया सरोज ने कहा, 'मैं इस जीत से खुश हूं. रिंकू ने आज जो पारी खेली है, वह उनके पिता को समर्पित है. हम उन्हें बहुत याद करते हैं,' KKR ने यह वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया. बता दें कि रिंकू के पिता का हाल ही में बीमारी के चलते निधन हो गया था.
RINKU SINGH SMASHED 4 SIXES IN THE FINAL OVER AGAINST DIGVESH RATHI.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 26, 2026
- An iconic 83* (50) by Rinku. pic.twitter.com/V6dFUvtBWl