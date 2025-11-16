IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले 81 खिलाड़ी रिलीज, KKR ने आंद्र रसेल को छोड़कर चौंकाया
IPL 2026 Released Players: सीएसके और केकेआर सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली टीम रही.
Published : November 16, 2025 at 10:20 AM IST
IPL 2026 Retentions: आईपीएल 2026 सीजन के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की विंडो शनिवार, 15 नवंबर को बंद हो गई, क्योंकि सभी 10 फ्रैंचाइजियों ने मिनी नीलामी से पहले अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की पुष्टि कर दी.
सभी टीमों ने कुल 173 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिनमें 49 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि 81 खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है, जिसमें आंद्रे रसेल, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसिस, एडम जम्पा और डेविड मिलर जैसे बड़े नाम शामिल हैं.
इसके अलावा शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, एम.एस. धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह जैसे शीर्ष भारतीय खिलाड़ियों को उनकी संबंधित फ्रेंचाइजियों ने रिटेन किया है.
किस टीम ने कितने खिलाड़ी रिटेन किए?
प्रत्येक टीम को अधिकतम 25 खिलाड़ियों की टीम रखने की अनुमति है, इसलिए पंजाब किंग्स ने 21 खिलाड़ियों को रिटेन करने का विकल्प चुना है, जो सभी 10 फ्रैंचाइजियों में सबसे अधिक है, जबकि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन्स ने 20-20 खिलाड़ियों को रिटेन किया है.
तीन बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे कम 12 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 15 खिलाड़ियों के साथ दूसरे स्थान पर रही. पांच बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने केवल 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जिनमें चार विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 17 (3 विदेशी) खिलाड़ियों को चुना.
IPL 2026 के ट्रेड
रिटेनशन लिस्ट जारी करने से पहले कई खिलाड़ियों का ट्रेड भी हुआ. जिसमें सबसे बड़ा ट्रेड राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ. जब राज्सथान ने विकेटकीपर-बल्लेबाज/कप्तान संजू सैमसन के बदले रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन को अपनी टीम में शामिल किया. इसके अलावा 2023 वनडे विश्व कप के हीरो मोहम्मद शमी को लखनऊ ने हैदराबाद से 10 करोड़ मे ट्रेड किया.
IPL 2026 रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ी
- चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)
रिटेन: अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, जेमी ओवरटन, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन (ट्रेड), रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, सैयद खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल.
रिलीज: रवींद्र जडेजा (आरआर में ट्रेड), आंद्रे सिद्दार्थ, दीपक हुडा, डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, मथीशा पथिराना, सैम कुरेन (आरआर में ट्रेड), कमलेश नागरकोटी, राहुल त्रिपाठी, शेख रशीद, वंश बेदी, विजय शंकर
शेष राशि: ₹43.40
- दिल्ली कैपिटल्स (DC)
रिटेन: अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिशेल स्टार्क, मुकेश कुमार, नितीश राणा (ट्रेड), समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम.
रिलीज: डोनोवन फरेरा (आरआर में ट्रेड), दर्शन नालकांडे, फाफ डु प्लेसिस, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मनवंत कुमार, मोहित शर्मा, सेदिकुल्लाह अटल.
शेष राशि: ₹21.80 करोड़
- गुजरात टाइटंस (जीटी)
रिटेन: अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंह बरार, इशांत शर्मा, जयंत यादव, जोस बटलर, कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, आर साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर.
रिलीज: शेरफेन रदरफोर्ड (एमआई में ट्रेड), दासुन शनाका, गेराल्ड कोएत्ज़ी, करीम जानत, कुलवंत खेजरोलिया, महिपाल लोमरोर.
शेष राशि: ₹12.90 करोड़
- कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर)
रिटेन: अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती.
रिलीज: आंद्रे रसेल, एनरिक नॉर्टजे, चेतन सकारिया, लवनिथ सिसौदिया, मोइन अली, क्विंटन डी कॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज़, स्पेंसर जॉनसन, वेंकटेश अय्यर.
शेष राशि: ₹64.30 करोड़
- लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी)
रिटेन: अब्दुल समद, एडेन मार्करम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर (ट्रेड), अर्शिन कुलकर्णी, आवेश खान, आयुष बडोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्जके, मयंक यादव, मोहम्मद शमी (ट्रेड), मिशेल मार्श, मोहसिन खान, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत, शाहबाज अहमद.
रिलीज: आर्यन जुयाल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, रवि बिश्नोई, राजवर्धन हैंगरगेकर, शार्दुल ठाकुर (एमआई में ट्रेड), आकाश दीप, शमर जोसेफ.
शेष राशि: ₹22.95 करोड़
- मुंबई इंडियंस (एमआई)
रिटेन: अल्लाह गजनफर, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, हार्दिक पंड्या, जसप्रित बुमरा, मयंक मारकंडे (ट्रेड), मिशेल सैंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन, शार्दुल ठाकुर (ट्रेड), शेरफेन रदरफोर्ड (ट्रेड), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, विल जैक्स.
रीलीज: अर्जुन तेंदुलकर (एलएसजी में ट्रेड), बेवोन जैकब्स, कर्ण शर्मा, लिज़ाद विलियम्स, मुजीब उर रहमान, रीस टॉपले, कृष्णन श्रीजीत, सत्यनारायण राजू, विग्नेश पुथुर
शेष राशि: ₹2.75 करोड़
- पंजाब किंग्स (PBKS)
रिटेन: अर्शदीप सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, हरनूर पन्नू, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्को जानसन, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन, मुशीर खान, नेहल वढेरा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, पाइला अविनाश, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, विशक विजयकुमार, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, युजवेंद्र चहल.
रिलीज: ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंगलिस, आरोन हार्डी, काइल जैमीसन, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे.
शेष राशि: ₹11.50 करोड़
- राजस्थान रॉयल्स (RR)
रिटेन: ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा (ट्रेड), जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, नंद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा (ट्रेड), रियान पराग, सैम कुरेन (ट्रेड), संदीप शर्मा, शिमरॉन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, युद्धवीर चरक.
रिलीज: संजू सैमसन (सीएसके में ट्रेड), नितीश राणा (डीसी में ट्रेड), आकाश मधवाल, अशोक शर्मा, फजलहक फारूकी, कुमार कार्तिकेय, कुणाल सिंह राठौड़, महेश थीक्षाना, वानिंदु हसरंगा.
शेष राशी: ₹16.05 करोड़
- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
रिटेन: अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जैकब बेथेल, जितेश शर्मा, जोश हेजलवुड, क्रुणाल पंड्या, नुवान तुषारा, फिल साल्ट, रजत पाटीदार, रसिख डार, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, विराट कोहली, यश दयाल.
रिलीज: लियाम लिविंगस्टोन, लुंगी एनगिडी, मयंक अग्रवाल, मनोज भंडागे, स्वास्तिक चिकारा, मोहित राठी
शेष राशि: ₹16.40 करोड़
- सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)
रिटेन: अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, ब्राइडन कार्से, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, जयदेव उनादकट, कामिंडु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, स्मरण रविचंद्रन, ट्रैविस हेड, जीशान अंसारी.
रीलीज: मोहम्मद शमी (एलएसजी में ट्रेड), अथर्व तायदे, सचिन बेबी, अभिनव मनोहर, वियान मुल्डर, एडम जम्पा, सिमरजीत सिंह, राहुल चाहर
शेष राशि: ₹25.50 करोड़