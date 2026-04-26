RR vs SRH: वैभव के शतक पर भारी पड़ी किशन-अभिषेक की फिफ्टी, हैदराबाद ने राजस्थान को 5 विकेट से दी मात
RR vs SRH IPL 2026: सनराईजर्स हैदराबाद ने 229 रनों के लक्ष्य को 9 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया.
Published : April 26, 2026 at 12:34 AM IST
RR vs SRH IPL 2026: उप-कप्तान ईशान किशन ने 74 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.3 ओवर में 229 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया, और सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) पर पांच विकेट से शानदार जीत दर्ज की.
इससे पहले, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शतक जड़ा, जिसके बाद ध्रुव जुरेल ने अर्धशतक बनाया और राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 228/6 का स्कोर खड़ा किया. जवाब में SRH के उप-कप्तान ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने शनादार बल्लेबाजी करके टीम को जीत ऐतिहासिक जीत दिला दी.
दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से अपने अर्धशतक पूरे किए, अभिषेक ने 24 गेंदों में और किशन ने 25 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की. उनकी 132 रनों की साझेदारी आखिरकार 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर टूटी, जब आर्चर ने एक शानदार कैच लपककर अभिषेक को 29 गेंदों में 57 रन पर आउट कर दिया. जबकि किशन ने 31 गेंदों में 74 रनों की मैच-जिताऊ पारी खेलकर आउट हो गए.
4th highest successful run chase in TATA IPL & SRH seal their 4th win in a row! 🧡#TATAIPL 2026 #IshanKishan #DhruvJurel #RRvSRH #SRHvRR #VaibhavSooryavanshi pic.twitter.com/CUxGo2fQh0— Star Sports (@StarSportsIndia) April 25, 2026
उनके आउट होने के बाद, नीतीश कुमार रेड्डी और क्लासेन ने समझदारी से दौड़कर रन बनाते हुए लक्ष्य का पीछा करने की गति को संभाला. बाद में, 17वें ओवर में क्लासेन ने एक बड़ा छक्का लगाया, और नीतीश ने भी गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया. आउट होने से पहले नीतीश ने 18 गेंदों में 36 रन बनाए, जबकि क्लासेन ने 24 गेंदों में 29 रन बनाए. सलील अरोड़ा ने छक्का लगाकर जीत पक्की कर दी, और SRH ने नौ गेंदें शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया.
मैच में बने कई रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी ने मैच में 37 गेंद में 103 रनों की शानदार पारी खेली. जिसमें उन्होंने 7 चौके और 12 छक्के लगाए. इसके अलावा वैभव ने 36 गेंद में अपनी सेंचुरी पुरी की. ये उनकी आईपीएल में दूसरी सेंचुरी है. इसके साथ वो दो आईपीएल शतक लगाने वाले पहले अनकैप्ड बल्लेबाज बन गए. वहीं वैभव आईपीएल की एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं.
आईपीएल में सबसे तेज शतक (गेंदों का सामना करके)
30 - क्रिस गेल (आरसीबी) बनाम पुणे वारियर्स, बेंगलुरु, 2013
35 - वैभव सूर्यवंशी (आरआर) बनाम जीटी, जयपुर, 2025
36 - वैभव सूर्यवंशी (आरआर) बनाम एसआरएच, जयपुर, 2026
37 - यूसुफ पठान (आरआर) बनाम एमआई, मुंबई, 2010
एक आईपीएल पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय
12 - वी सूर्यवंशी (आरआर) बनाम एसआरएच, 2026*
11 - मुरली विजय (सीएसके) बनाम आरआर, 2010
11 - वी सूर्यवंशी (आरआर) बनाम जीटी, 2025
आईपीएल में 228 रनों का टोटल स्कोर ये राजस्थान रॉयल्स का दूसरा सबसे बड़ा टोटल है.
IPL में RR के लिए सर्वाधिक स्कोर
242/6 बनाम SRH, हैदराबाद, 2025
228/6 बनाम SRH, जयपुर, 2026*
226/6 बनाम KXIP, शारजाह, 2020
224/8 बनाम KKR, कोलकाता, 2024
आईपीएल के इतिहास में ये चौथा सबसे बड़ा सफल चेज है.
IPL में सबसे बड़ा सफल रन चेज
265 - PBKS बनाम DC, दिल्ली, 2026
262 - PBKS बनाम KKR, कोलकाता, 2024
246 - SRH बनाम PBKS, हैदराबाद, 2025
229 - SRH बनाम RR, जयपुर, 2026*
228 - RCB बनाम LSG, लखनऊ, 2025
IPL में सबसे ज्यादा बार 200+ का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल करने वाली टीमें
11 - PBKS
6 - MI
5 - RR
5 - RCB
5 - SRH*