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RCB vs SRH: इंडियन प्रीमियर लीग की आज से शुरुआत, पहले मैच में RCB का सामना SRH से, जानें किस टीम का पलड़ा भारी?

RCB vs SRH क मैच से पहले दोनों टीमों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पर एक नजर.

IPL 2026 के पहले मैच में RCB का सामना SRH से
IPL 2026 के पहले मैच में RCB का सामना SRH से (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 1:03 AM IST

4 Min Read
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RCB vs SRH Head to Head Records: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है. पहला मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बीच खेला जाएगा. ये धमाकेदार मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा.

RCB कागज पर मजबूत
कागज पर, RCB की टीम इस बार भी बहुत मजबूत दिख रही है. बैटिंग डिपार्टमेंट में, विराट कोहली और फिल सॉल्ट पिछले सीजन में टीम को एक धमाकेदार शुरुआत देने में कामयाब रहे थे. कोहली-सॉल्ट की ओपनिंग जोड़ी आने वाले सीजन में एक बार फिर विरोधी टीमों के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है.

वहीं, देवदत्त पडिक्कल के लिए घरेलू सीजन बहुत शानदार रहा है. इस बार पडिक्कल को नंबर तीन पर बैटिंग करते हुए देखा जा सकता है. टिम डेविड और जितेश शर्मा ने भी IPL 2025 में अपनी धमाकेदार बैटिंग से काफी प्रभावित किया था. इसके अलावा, टीम को इस सीजन में भी रोमारियो शेफर्ड और क्रुणाल पांड्या से धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वेंकटेश अय्यर के टीम में शामिल होने से, टीम की बैटिंग लाइनअप अब और भी ज्यादा संतुलित दिख रही है.

RCB के लिए बुरी खबर यह है कि टीम के तेज गेंदबाज, जोश हेजलवुड शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. हेजलवुड की गैरमौजूदगी में भुवनेश्वर कुमार के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी. इस सीजन टीम में यश दयाल भी नहीं हैं. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी का प्रदर्शन भी RCB टीम के लिए काफी अहम होगा.

हैदराबाद की बल्लेबाजी पर सबकी नजर
वहीं दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद एक बार फिर अपने टॉप ऑर्डर पर काफी हद तक निर्भर रहेगी. हैदराबाद, अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड और ईशान किशन की तिकड़ी के दमदार प्रदर्शन पर भरोसा करेगी. पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान शुरुआती मैचों में भी टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे.

पिछले सीजन में हेनरिक क्लासेन टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. एक फिनिशर के तौर पर, अनिकेत वर्मा ने IPL 2025 के दौरान अपनी शानदार बल्लेबाजी से गहरी छाप छोड़ी थी. नीतीश कुमार रेड्डी इस सीजन में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे, वहीं हैदराबाद को लियाम लिविंगस्टोन से भी काफी उम्मीदें होंगी.

सनराइजर्स हैदराबाद का गेंदबाजी आक्रमण काफी कमजोर नजर आ रहा है. कमिंस की गैरमौजूदगी में, ईशान मलिंगा, हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे. सनराइजर्स हैदराबाद के स्पिनरों में भी कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है. युवा स्पिनर जीशान अंसारी IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए बेताब होंगे.

RCB vs SRH हेड टू हेड रिकॉर्डI
IPL के इतिहास में, अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 26 मैच खेले गए हैं. इनमें से, सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 मैच जीते हैं, जबकि RCB ने 11 मैचों में जीत हासिल की है. वहीं, दो मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला. हैदराबाद का टूर्नामेंट में सबसे बड़ा स्कोर 287/3 है. जो उन्होंने 2024 में बनाया था. ये आईपीएल के इतिहास का भी सबसे बड़ा स्कोर है. जबकि आरसीबी का सबसे बड़ा टोटल 262/7 है.

RCB vs SRH: दोनों टीमों के स्क्वाड
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्टवाल, अभिनंदन सिंह, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), लियाम लिविंगस्टोन, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, शिवम मावी, स्मरण रविचंद्रन, जीशान अंसारी, सलिल अरोड़ा, कामिंडु मेंडिस, ब्रायडन कार्स, डेविड पायने, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, क्रेन्स फुलेट्रा, अमित कुमार.

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