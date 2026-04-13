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RCB vs MI: आरसीबी ने मुंबई को 18 रनों से दी मात, साल्ट-पाटीदार ने खेली तूफानी परी

आरसीबी ने मुंबई को 18 रनों से दी मात ( IANS )

RCB vs MI Match Reports: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 20वें मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु (RCB) ने मुंबई इंडियंस (MI) को उन्हीं के घर वानखेड़े में 18 रनों से हरा दिया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने फिल साल्ट के 78, कोहली के 50 और कप्तान पाटीदार के 53 रनों की बदौलत 240 का बड़ा स्कोर खड़ा किया. जवाब में मुंबई इंडियंस रेदरफोर्ड के 71 और कप्तान हार्दिक 44 रनों की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट पर 222 रन ही बना सकी. रोहित शर्मा हुए रिटायर हर्ट

241 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम को उस समय बड़ा झटका लगा जब रोहित शर्मा हेमस्ट्रिंग की वजह से रिटायर्ड आउट हो गए. उस समय वो 19 रन बनाकर खेल रहे थे. उसके बाद सूर्या बल्लेबाजी करने आए और वो भी 22 गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हो गए. रियान रिकल्टन ने 37 रनों की छोटी पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा एक रन बना कर आउट हो गए.