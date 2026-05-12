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RCB के खिलाफ BCCI का बड़ा एक्शन, हेड कोच के बाद स्टार बल्लेबाज पर लगाया जुर्माना

IPL ने एक बयान में कहा, 'रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऑलराउंडर टिम डेविड पर उनकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है और खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए IPL की आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए उन्हें दो डिमेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं.'

टिम डेविड का गुनाह RCB के बैटर टिम डेविड पर मैच के दौरान डगआउट से मिडिल फिंगर दिखाने पर सजा दी गई है. डेविड पर ये एक्शन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लिया गया. क्योंकि ये हरकत मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया था. हालांकि मैच में डेविड का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. वे बिना कोई रन बनाए (गोल्डन डक पर) कॉर्बिन बॉश का शिकार बन गए.

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को बड़ा झटका लगा है. एक ही मैच में आरसीबी के दो-दो लोगों पर जुर्माना लगाकर बीसीसीआई ने कड़ा संदेश दिया है. ये दोनों जुर्माना मुंबई इंडियंस के खिलाफ 10 मई को हुए मैच के दौरान अंपायर से बहस और डगआउट से अश्लील इशारा करने पर लगाया गया है.

बयान में आगे कहा गया, 'टिम को IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.6 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो 'ऐसे इशारे का इस्तेमाल करने से संबंधित है जो अश्लील, अपमानजनक या बेइज्जती करने वाला हो.' टिम डेविड ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लिया.

डेविड पर दूसरी बार लगा जुर्माना

इस सीजन में यह दूसरी बार है जब IPL की आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए डेविड पर जुर्माना लगाया गया है. इससे पहले, वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के खिलाफ RCB के मैच के दौरान अंपायर के निर्देशों का पालन न करने के लिए भी उन पर उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था और उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया था.

RCB हेड कोच पर भी एक्शन

इससे पहले आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लावर को चौथे अंपायर से मैच के दौरान एक कैच को लेकर बहस करने पर जुर्माना लगाया था. IPL की आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के आरोप में फ्लावर पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था.

बता दें कि इस मैच में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा था. जिसके साथ वे इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से बाहर हो गए. आखिरी गेंद तक चले इस रोमांचक मुकाबले में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.