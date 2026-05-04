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IPL 2026 के बीच RCB का धाकड़ बल्लेबाज लौटा घर, जानें इसके पीछे की वजह

RCB IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. टीम के खतरनाक ओपनर फिल साल्ट उंगली में चोट के स्कैन के लिए इंग्लैंड लौट गए हैं. जिसकी वजह से अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या वो आरसीबी के अगले मैच से पहले वापस आएंगे या नहीं.

बता दें कि फिल साल्ट चोट की वजह से पिछले तीन मैचों से बाहर रहे. उनकी जगह इंग्लैंड के साथी खिलाड़ी जैकब बेथेल को विराट कोहली के साथ ओपनिंग करने के मौका मिला.

29 साल के सॉल्ट की बाईं उंगली में चोट तब लगी थी, जब वह 18 अप्रैल को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बाउंड्री बचाने के लिए डाइव लगा रहे थे.

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के कहने पर लौट घर

एक रिपोर्ट के मुताबिक, सॉल्ट - जिनके पास इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है - नेशनल टीम मैनेजमेंट के कहने पर आगे की जांच के लिए अपने घर लौट गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि खिलाड़ी और फ्रेंचाइजी, दोनों को उम्मीद है कि सॉल्ट की उंगली जल्द ही ठीक हो जाएगी और वह इसी महीने भारत लौट आएंगे. अगर सॉल्ट की चोट इतनी गंभीर निकली कि वह इस सीजन में आगे नहीं खेल पाएंगे, तो IPL के नियमों के तहत RCB उनके बदले किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल कर सकती है. हालांकि, उम्मीद यही है कि टीम उन्हें ठीक होने का पूरा मौका देगी.