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RCB ने मैच से पहले बदला कप्तान, इस खिलाड़ी को बनाया नया कैप्टन

देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली और विहान मलहोत्रा ( IANS )

धर्मशाला: IPL 2026 में आज (17 मई) डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) धर्मशाला में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेल रही है. मैच में आरसीबी अपने नियमित कप्तान रजत पाटीदार के बिना खेल रही है, क्योंकि टॉस के समय उनकी जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा नजर आए. पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. टॉस के समय जितेश शर्मा ने रजत पाटीदार के बारे में कहा कि वो बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब हम उन्हें हैदराबाद में खेलते हुए देखेंगे. हम टूर्नामेंट के निर्णायक दौर में हैं, और हम टीम के प्रदर्शन से खुश हूं और टीम काफी स्थिर नजर आ रही है. लेकिन उन्होंने रजत के टीम से बाहर होने का कोई कारण नहीं बताया. उन्होंने ये भी कहा कि आज रात की एक जीत प्लेऑफ में हमारी जगह पक्की कर देगी, इसलिए यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैच है. इस चरण में हर मैच महत्वपूर्ण होता है. दोनों टीमों में 4 बदलाव

RCB ने अपनी प्लेइंग-11 में तीन बदलाव किए हैं. पाटीदार की जगह प्लेइंग XI में सुयश शर्मा को शामिल किया गया है, जबकि रोमारियो शेफर्ड को जैकब डफी की जगह लौटेंगे. वहीं पंजाब ने भी अपनी प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव किए हैं. उन्होंने हरप्रीत बरार और लॉकी फर्ग्यूसन को टीम में शामिल किया है. दोनों टीमों की प्लेइंग-11

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत बरार, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.