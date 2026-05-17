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IPL 2026: RCB ने पंजाब को हराकर प्लेऑफ का कंफर्म टिकट किया हासिल

IPL 2026: PBKS को 23 रन से हराकर RCB प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 11:06 PM IST

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PBKS vs RCB IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफ़ाई करने वाली पहली टीम बन गई है. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला में खेले गए मैच आरसीबी ने पंजाब को 23 रनों से मात दे दी.

इस जीत के साथ, आरसीबी के 13 मैचों में 18 अंक हो गए हैं. जबकि पंजाब की ये लगातार छठी हार है, जिसकी वजह से उनके प्लेऑफ में पहुंचने की राह काफी ज्यादा कठिन हो गई है. उसके 13 मैच में केवल 13 अंक ही हैं.

मैच में RCB के लिए बल्ले से वेंकटेश अय्यर चमके, जबकि गेंदबाजों में रासिक सलाम डार और भुवनेश्वर कुमार सबसे बेहतरीन रहे. वेंकटेश अय्यर ने 72 रनों की पारी खेली जबकि डार ने 3 और भुवनेश्वर ने 2 विकेट लिए.

PBKS ने टॉस जीता और RCB को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया. उनकी साझेदारियां नियमित अंतराल पर बनती रहीं, जिसमें सभी बल्लेबाजों ने बराबर योगदान दिया. वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंदों में नाबाद 72 रनों की पारी खेली, जिसमें आठ चौके और चार छक्के शामिल थे. विराट कोहली ने 37 गेंदों में 58 रन बनाए. इसके अलावा, देवदत्त पडिक्कल (45) और टिम डेविड (28) के योगदान से टीम 222/4 का स्कोर खड़ा करने में सफल रही. PBKS के लिए हरप्रीत बरार ने दो विकेट लिए.

223 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, PBKS का स्कोर 93/5 हो गया था, लेकिन शशांक सिंह की 27 गेंदों में 56 रनों की संघर्षपूर्ण पारी ने उन्हें मैच में बनाए रखा. मार्कस स्टोइनिस और कूपर कोनोली ने 37-37 रन बनाए, लेकिन इन तीनों बल्लेबाजों के योगदान से PBKS 199/8 तक ही पहुंच पाई. RCB के लिए गेंदबाजों में रासिक सलाम डार सबसे बेहतरीन रहे, जिन्होंने तीन विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने अपने स्पेल के दौरान दो विकेट चटकाए.

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