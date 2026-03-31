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CSK छोड़ना बहुत इमोशनल था, राजस्थान रॉयल्स में वापसी पर जडेजा ने बोली बड़ी बात

Ravindra Jadeja on Rajasthan Royals: ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 17 साल बाद राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पहनी.

ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा
ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 8:34 PM IST

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Ravindra Jadeja on Rajasthan Royals: अनुभवी बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 17 साल बाद राजस्थान रॉयल्स (RR) की जर्सी में वापसी की. उन्होंने आईपीएल में अपने करियर की शुरुआत 2008 में इसी टीम के साथ की थी.

सोमवार को गुवाहाटी में IPL 2026 के अपने पहले मैच में जडेजा ने राजस्थान रॉयल्स की आठ विकेट की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद, अपनी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए इमोशनल मैच के बारे में बात की.

बता दें कि आईपीएल शुरू होने से पहले एक बड़े ट्रेड के बाद जडेजा राजस्थान में चले गए. उन्होंने माना कि यह बदलाव आसान नहीं था.

जडेजा ने JioStar से कहा, 'मुझे गुलाबी रंग पसंद आ रहा है. पीला रंग थोड़ा पुराना लगने लगा था, लेकिन मैं तो बस मजाक कर रहा हूं. जाहिर है, CSK जैसी फ्रैंचाइजी को छोड़ना, जहां मैं 12-13 साल खेला था, शुरू में थोड़ा मुश्किल था. यह बहुत इमोशनल था. लेकिन मैंने खुद से कहा कि इस तरह के बदलाव भी सफर का हिस्सा होते हैं. अच्छी बात यह थी कि अब मैं उस टीम के साथ हूं जिसके साथ मैंने पहली बार IPL का खिताब जीता था.'

उन्होंने आगे कहा, 'वह याद हमेशा मेरे साथ रही है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद, मैंने वहीं से अपने IPL करियर की शुरुआत की थी और अपने पहले ही सीजन में खिताब जीता था. मैंने उन यादों को एक पॉजिटिव सोच के साथ संजोकर रखा है, और मेरा मकसद है कि मैं इस नए ग्रुप के साथ जितना हो सके सीखूं और टीम के साथ अपना अनुभव भी शेयर करूं.'

जडेजा ने मैच में 18 रन देकर दो बड़े विकेट हासिल किए, जिसमें उन्होंने इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट सरफराज खान और शिवम दुबे को आउट किया. दुबे का विकेट निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि पहले IPL की चैंपियन RR ने पांच बार की विजेता CSK को 127 रन पर ऑल आउट कर दिया. जडेजा ने दुबे को आउट करने के बाद एक तीखा सेलीब्रेशन भी किया, जिस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत ध्यान दिया.

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